اكتشاف 27 ألف شهادة جامعية مزورة في العراق

قررت‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تعليق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬جامعات‭ ‬لبنانية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فضيحة‭ ‬فساد‭ ‬علمي‭ ‬طالت‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين‭ ‬كبار

وعلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬جامعات‭ ‬لبناية‭ ‬هي‭ ‬الحديثة‭ ‬للإدارة‭ ‬والعلوم‭ ‬والجامعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وجامعة‭ ‬الجنان‭. ‬

واخضعت‭ ‬الوزارة‭ ‬الرسائل‭ ‬والاطاريح‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عيها‭ ‬طلاب‭ ‬عراقيون‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬أهلية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬الى‭ ‬الاستدلال‭ ‬العلمي‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وعرض‭ ‬تلك‭ ‬الرسائل‭ ‬على‭ ‬لجان‭ ‬علمية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كما‭ ‬قررت‭ ‬اخضاع‭ ‬الطلبة‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لتقييم‭ ‬علمي‭ ‬صارم‭ ‬لمعرفة‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬عليا‭.‬

وكانت‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬صدمت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬27‭ ‬الف‭ ‬شهادة‭ ‬مزورة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬لبنانية‭ ‬تخللتها‭ ‬عمليات‭ ‬رشى‭ ‬وفساد‭.‬

وتشير‭ ‬التسريبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفضيحة‭ ‬العلمية‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬شبكة‭ ‬سمسرة‭ ‬لبنانية‭ ‬عراقية‭ ‬يتقاضى‭ ‬أعضاؤها‭ ‬مبالغ‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و10‭ ‬الاف‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬العليا‭ ‬تتخللها‭ ‬تسهيلات‭ ‬تتجاوز‭ ‬المعايير‭ ‬والضوابط‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭.‬

ووردت‭ ‬اسماء‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬ونواب‭ ‬ووزراء‭ ‬عراقيين‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المتورطين‭ ‬بالتزوير،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬رصانة‭ ‬الشهادة‭ ‬العراقية‭ ‬وعلى‭ ‬سمعة‭ ‬الجامعات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تتعاطى‭ ‬مع‭ ‬جامعات‭ ‬تحيطها‭ ‬الشبهات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العلمي‭.‬

ويتردد‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬العراقيين‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬لنقل‭ ‬أموال‭ ‬مسروقة‭ ‬او‭ ‬للدراسة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أبسط‭ ‬معايير‭ ‬الرصانة‭ ‬العلمية‭.‬

وألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬فقرات‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬شرعه‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬يمنح‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬العراق‭ ‬تسهيلات‭ ‬تتقاطع‭ ‬مع‭ ‬ضوابط‭ ‬توارثتها‭ ‬الجامعات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬ولم‭ ‬تجرؤ‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬على‭ ‬انتهاكها‭ ‬او‭ ‬التلاعب‭ ‬بها‭.‬

وتغاضت‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬اعقبت‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬المزورة،‭ ‬فيما‭ ‬نفت‭ ‬جامعات‭ ‬عراقية‭ ‬حصول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬صادرة‭ ‬منها‭. ‬

وكان‭ ‬نواب‭ ‬عراقيون‭ ‬قد‭ ‬طالبوا‭ ‬بإسقاط‭ ‬العقوبة‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬المزورة‭ ‬لان‭ ‬أولئك‭ ‬المزورين‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬أحزاب‭ ‬نافذة‭.‬