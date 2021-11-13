التعليم: زيادة حصة العراق من المنح والزمالات الدراسيَّة

بغداد: مهند عبد الوهاب

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، أنَّ توسعاً حصل في نظام المنح والزمالات الدراسيَّة المقدمة إلى العراق.

وقال مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي، حازم باقر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ “الوزارة لديها الآن توسع في نظام المنح والزمالات الدراسية الممنوحة للعراق، ومنذ تولي الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب منصبه وإلى الآن شهدت الوزارة 1300 زمالة دراسية لدول مختلفة من ضمنها دول الجوار ودول أوروبية منها (استراليا، أميركا، تركيا، إيران، روسيا، هنغاريا، فرنسا، مصر، لبنان، الأردن، تونس، الهند، السعودية ودول أخرى)”، لافتاً إلى أنَّ “هذه المنح تمنح من الدول الأخرى إلى العراق”. وبشأن التوسع في الجامعات لفت باقر إلى أنَّ “الوزارة شكلت لجنة قبل نحو شهر، تعنى بوضع معايير محددة لدراسة الجامعات المعترف بها وكذلك إضافة الجامعات كي تكون لدينا معايير ثابتة نعمل من خلالها على تحديث الأدلة الموجودة في الوزارة ومنها الابتعاث ودليل النفقة الخاصة”، موضحاً أنه “من خلال اللجنة وبعد استكمال الإجراءات تبدأ عملية الإضافة أو الحذف حسب المعايير المعتمدة”.

وأكد أنه “لا توجد جامعات محددة معترف بها أو العكس، بل هناك معايير عند استكمالها ستضاف الجامعات المستوفية لتلك المعايير أو تحذف في حال لم تستوف”.

ولفت إلى أنَّ من ضمن “المعايير وجود الجامعات في التصنيفات العالمية ورصانتها وقدمها إضافة إلى وجود تواصل بينها وبين العراق كمذكرات التفاهم على مستوى الوزارات وغيرها، فضلاً عن الاختصاصات المتقدمة ضمن حاجة البلد”.

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