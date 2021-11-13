العراق يتوقع إرتفاع صادراته النفطية في 2022

توقع وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، يوم السبت، ارتفاع صادرات البلاد من الخام خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه ان منظمة أوبك لا تسعى لرفع أو خفض أسعار الخام بزيادة الإنتاج.

وقال عبد الجبار إنه “خلال الربع الاول من العام 2022 ستصل صادرات العراقية إلى ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا، هي حصتنا في سوق النفط”.

واضاف ان “منظمة اوبك لا تعمل على رفع او تخفيض اسعار النفط من خلال زيادة الانتاجية بشكل تدريجي، بل تعمل على تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة”.

وبين ان “القرار الحالي المتفق عليه في منظمة أوبك هو زيادة تدريجية تبلغ 400 الف برميل يومياً، وربما خلال الربع الاول من العام 2022 سيكون هناك نقاش آخر للمنظمة”.

واكد عبد الجبار ان “العراق يعتبر ثاني مصدر للنفط وهو ملتزم بالقرارات التي تصدر من منظمة أوبك”، مضيفا ان “العراق ملتزم بالقرارات والصادرات ولا يتجاوز حصته المحددة ولا يطلب استثناء لتحقيق الاستقرار بسوق الطاقة”.