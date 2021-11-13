اوبك: العراق يسجل أقل زيادة في انتاجه النفطي الشهر الماضي

أعلنت منظمة “اوبك” تسجيل العراق اقل زيادة في انتاجه النفطي من بين تسع دول رفعت انتاجها النفطي في شهر تشرين الاول الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير لها ، إن “إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 217 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 27.453 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من تسع دول بينها العراق”.

وأضافت أن “الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 110 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 9.750 مليون برميل يوميًا، كما زاد انتاج فنزويلا، مسجلة زيادة قدرها 57 الف برميل يومياً ليصل انتاجها الى 590 الف برميل يومياً”.

واوضحت أن “الامارات جاءت ثالثاً بزيادة قدرها 38 الف برميل لتصل الى انتاج 2.828 مليون برميل يوميا”.

وتابعت أن “باقي الدول جاءت الزيادة لديها قليلة حيث سجلت الكويت زيادة 32 الف برميل يوميا، وسجلت كل من الكونغو وليبيا وإيران الجزائر زيادات في إمدادات النفط الشهر الماضي تتراوح بين 10 الى 15 الاف برميل يوميًا”.

وأشار تقرير اوبك إلى أن “العراق سجل أقل زيادة من باقي دول الاعضاء في المنظمة في انتاجه النفطي لشهر كانون الاول وبمقدار 7 الاف برميل يومياً ليصل الى 4.149 مليون برميل يوميا مقارنة مع شهر ايلول الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 4.142 مليون برميل يوميا”.

ونوهت المنظمة إلى “تراجع إنتاج النفط لدى 4 دول في أوبك الشهر الماضي، وهي: نيجيريا بمقدار 45 الف برميل يوميا وتراجع انتاج النفط لدى دولة الغابون بمقدار 17 الف برميل يوميا وغينيا الاستوائية بمقدار 13 الف برميل يوميا وتراجع انتاج انغولا بشكل طفيف بمقدار الف برميل يوميا”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا)./انتهى8

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