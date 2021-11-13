بغداد تؤهِّل مداخلها

أتمَّت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اعمال مشروعي تأهيل مدخلي (بغدادـ كركوك) و(بغداد- بسماية) .

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم : إنه “تم وضمن الحملة التي اطلقها رئيس الوزراء لتأهيل جميع مداخل العاصمة، اتمام اعمال تأهيل مدخلي (بغداد- كركوك) و(بغداد- بسماية) التي نفذتها احدى الشركات اللبنانية المختصة».

واضاف أنَّ “مدخل (بغداد- كركوك) الذي يقع ضمن جزء (بغداد- ديالى) بطول يصل إلى تسعة كيلومترات، تم تعريضه بمسافة 12 مترا وقلع ومعالجة المناطق المتضررة في طبقات الاسفلت، كما تم تعريض الطريق وانشاء ممر اضافي من جهة الكتف بعرض تجاوز اربعة امتار للاتجاهين ذهابا وايابا فضلا عن اضافة كتف بعرض مترين ونصف المتر معبد بالمقرنص».

وتابع كاظم أنَّ “اعمال التأهيل شملت انشاء طريقين خدميين بممرين وعلى طول الطريق الحالي وعزلهما عنه بجزرة وسطية تربط الطريق الرئيس بالمناطق السكنية بممرات تباطؤ وتسارع، إلى جانب تطوير مداخل المناطق السكنية وربطها بالخدمية وتخطيط الطرق الرئيسة، وانشاء ثلاثة جسور علوية عند مداخل المناطق السكنية، واخرى جديدة للمشاة» . وبين أنَّ “الدائرة انجزت ايضا في السياق نفسه، مشروع تأهيل طريق (بغداد- بسماية) البالغ طوله سبعة كيلومترات من قبل الشركة نفسها، وتضمنت الاعمال تعريض الطريق بحدود ثمانية امتار، وعزل طريقين عن الطريق الرئيس بجزرة وسطية، إلى جانب انشاء ثلاثة جسور مشاة جديدة، اضافة إلى اتمام تأثيث المشروع بالعلامات المرورية واسيجة الحماية» .

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