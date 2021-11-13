تقرير علمي يؤكد ان 24 مدينة تركية تقع ضمن قائمة الخطر الزلزالي

كشف تقرير علمي نشر هنا اليوم ان 24 مدينة تركية تقع ضمن قائمة الخطر الزلزالي .

وقال خبير الزلازل التركي / أيسون أيكان / في تقريره ان عدد المدن التي يمر بها خط الصدع المباشر للزالازل في تركيا يمر في 24 مدينة وسط البلاد وان هذه المدن الأربعة والعشرين المعنية معرضة للخطر في أية لحظة لوقع زلزال مدمر .

واوضح ايكان أن تركيا تقع على أحد أحزمة الزلازل الأكثر نشاطًا حيث يوجد فيها 3 خطوط صدع رئيسية وهي خط صدع شمال الأناضول، وخط صدع شرق الأناضول، وخط صدع غرب الأناضول .

وأشار إلى أنه عند النظر إلى خريطة الصدع النشط هناك ما يقرب من 500 صدع نشط لديها القدرة على إحداث زلازل بقوة 5.5 وما فوق وأن خطر خطوط الزلازل التي حان وقت تحركها تمر من الأحياء السكنية ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا .

وقال أن جزءا من الصدع الذي ينتمي إلى الفرع الشمالي يمتد من صدع شمال الأناضول، وبحر مرمرة وصدع باليكسير-جوكسيازي هما أيضًا فجوات زلزالية ويجب أن نكون حذرين للغاية .

واورد أيكان في تقريره المدن المعرضة للزلازل الاربع والعشرين وهي ازمير /سكاريا /بورصة / قونيا/ موغلا /اسكي شهير / باليكسير / كزجالي / ارض روم / بولو / ايدن /دينيزلي / بردور / مانيسا / كوتاهيا / اكساري / توقات / قيصري / عثمانية / هاتاي/ كهرمان / ارزنجان / هكاري / بيغول / ./انتهى

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