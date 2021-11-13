ثلاثة قتلى على الأقل في انفجار في مسجد في أفغانستان

جلال‭ ‬آباد‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬15‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬اثر‭ ‬انفجار‭ ‬وقع‭ ‬أثناء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ننغرهار‭ ‬الأفغانية‭ ‬حيث‭ ‬ينشط‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ (‬داعش‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤولون‭. ‬ويسلط‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تتبنه‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬بعد‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مساعي‭ ‬طالبان‭ ‬لإعادة‭ ‬إرساء‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بينما‭ ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬البلد‭ ‬يواجه‭ ‬إحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

ووقع‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سبين‭ ‬غار‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬طالبان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬يمكنني‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬انفجارا‭ ‬وقع‭ ‬أثناء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬داخل‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سبين‭ ‬غار‭. ‬هناك‭ ‬ضحايا‭ ‬وقتلى‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬محلي‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬و15‭ ‬جريحا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬والي‭ ‬محمد‭ ‬وهو‭ ‬ناشط‭ ‬محلي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إخفاء‭ ‬القنبلة‭ ‬في‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ ‬قرب‭ ‬منبر‭ ‬الإمام‭ ‬في‭ ‬المسجد‭. ‬وبحسب‭ ‬والي‭ ‬فإنه‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬تشغيل‭ ‬مكبر‭ ‬الصوت‭ ‬لإقامة‭ ‬الأذان‭ ‬انفجر‭ ‬الجهاز‭. ‬وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ننغرهار‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬اعتداءات‭ ‬دامية‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬منذ‭ ‬عادت‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭. ‬

وفي‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭ ‬الهجمات،‭ ‬اقتحم‭ ‬مقاتلو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬مستشفى‭ ‬كابول‭ ‬الوطني‭ ‬العسكري‭ ‬حيث‭ ‬قتلوا‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصابوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬بجروح‭. ‬وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬نفّذها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬استهدفت‭ ‬مسجدين‭ ‬يتردد‭ ‬إليهما‭ ‬أفراد‭ ‬أقلية‭ ‬الهزارة‭. ‬

وسيطرت‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬وأطاحت‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتعهدت‭ ‬بإعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬استمرت‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬وتبنى‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس،‭ ‬وسط‭ ‬حشود‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬كابول،‭ ‬خلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬قتيل‭ ‬بينهم‭ ‬13‭ ‬جنديا‭ ‬أمريكيا‭ ‬وبريطانيان‭. ‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحركة‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬سيطرتنا‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬كبيرا‮»‬‭. ‬وتأسس‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭-‬ولاية‭ ‬خراسان‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬حين‭ ‬بايع‭ ‬مقاتلون‭ ‬سنة‭ ‬متشدّدون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬أبا‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬‮«‬خليفة‮»‬‭ ‬للمسلمين‭. ‬

وتختلف‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حول‭ ‬تفاصيل‭ ‬تطبيق‭ ‬الشريعة‭ ‬وفي‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬وأصبحت‭ ‬أفغانستان‭ ‬موطنا‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الازمات‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأفغان‭ ‬من‭ ‬‮«‬انعدام‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬الحاد‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬مع‭ ‬الجفاف‭. ‬