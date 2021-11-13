جهود دبلوماسيَّة لإعادة العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا

بغداد: هدى العزاوي

كشفت وزارة الخارجيَّة، أمس الجمعة، عن توجيه حكومي بشأن الإعادة الطوعية للعراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية، بينما طالب خبير في حقوق الإنسان الحكومة باتخاذ قرارات آنية عاجلة لترتيب أوضاعهم وإنقاذهم من رحلة تحولت من أمل بالعيش في أوروبا إلى كابوس مميت.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إنَّ “جهود الوزارة، دبلوماسياً وسياسياً مستمرة في دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين العراقيين”.

وأضاف أنَّ “وزير الخارجية فؤاد حسين شدد على أهمية تحقيق أعلى درجات الاستجابة لبعثات العراق في الخارج بشأن موضوعة المهاجرين العراقيين”، مؤكداً “منح جوازات العبور وتنسيق العودة الطوعية عبر الناقل الوطني”، وأوضح أنَّ “شبكات الاتجار وتهريب البشر توقع بالمهاجرين في شراكها”، داعياً “المسافرين إلى ألا يكونوا ضحية لها”. وتابع الصحاف، “نتابع باهتمام بالغ الموقف على طول الشريط الحدودي الممتد بين بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا، ونوجه سفاراتنا بتقديم أقصى ما يمكن لتعزيز أمن الأفراد المسافرين”.

من جانبه، قال الخبير في مجال حقوق الانسان الدكتور علي البياتي : “لقد بدأت قضية اللاجئين على الحدود الأوروبية تأخذ طابعاً دولياً على المستوى السياسي والانساني”.

وبين أنَّ “أسباب اللجوء تتعلق بالجانب الأمني والصراعات السياسية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن الزيادة باتت ملحوظة في عدد المهاجرين من العراق”، وأضاف، “كما بدأت المشكلات تطرأ بين دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة للاتحاد لأسباب سياسية تتعلق بالملفات الاقتصادية وما يتعلق بالجائحة التي جعلت من هذه الدول لا تعطي أهمية وأولوية لقضايا حقوق الانسان، وتحاول أن تقلل من تسلم المهاجرين مهما كان البلد المصدر”.

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