جولة ميدانية لعدد من المشاريع الإستثمارية

في إطار الجولات التفقدية التي تنظمها هيئة إستثمار بغداد بشكل دوري الى المشاريع الإستثمارية زار رئيس الهيئة المهندس حيدر الأنصاري أمس الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ عدداً من المشاريع المنفذة إستثمارياً في العاصمة بغداد بجانب الكرخ ضمن القطاع السكني والتربوي _التعليمي والترفيهي للإطلاع على سير العمل في هذه المشاريع والتعرف على نسب الإنجاز التي وصلت اليها والوقوف على المعوقات والعراقيل التي تواجهها .

وقد شملت الزيارة ( مشروع مجمع تلال بغداد السكني ، مشروع مجمع البروج السكني ومركز المبيعات الخاص به ، مشروع مجمع النسيم سيتي السكني ، مشروع مجمع المحبة السكني ( ١ ) ، مشروع مجمع أبراج لارسا السكني ، مشروع أبراج اليرموك السكني ، مشروع مجمع زهراء السيدية السكني ، مشروع جامعة المشرق الأهلية ، مشروع مجمع نخيل بغداد الترفيهي ) حيث قدمت إدارات هذه المشاريع شرحاً مفصلاً عما وصلت اليه الأعمال في مشاريعهم ونسب الإنجاز التي حققوها مؤخراً .

هذا ووجه الأنصاري خلال الجولة بضرورة مراعاة الأسعار وجعلها مناسبة لذوي الدخل المحدود بالنسبة للمشاريع السكنية كما حث إدارات المشاريع كافة على تكثيف الجهود للإسراع بتنفيذها وفقاً للمواصفات العالمية وبحسب التوقيتات الزمنية المحددة لها مشيداً بما قدموه من أعمال متميزة زينت العاصمة بغداد . مؤكداً في الوقت ذاته حرص الهيئة على تقديم الدعم والإسناد لهم بحسب الإمكانيات المتاحة من أجل الوصول بهذه المشاريع الى مراحل الإنجاز التامة ، ومن جانبها أبدت الإدارات شكرها وثناءها للجهود التي تبذلها الهيئة لتذليل الصعاب أمامهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعملية الإستثمارية .

يذكر بأن هيئة إستثمار بغداد عملت بكافة جهودها وكوادرها على تفعيل العمل الإستثماري وعززت من دوره لتقديم أفضل الخدمات للعاصمة بغية النهوض بواقعها العمراني وتحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة والشاملة فيها .