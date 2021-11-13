فرنسا وبلجيكا يتطلعان لحسم التأهل المونديالي

باريس: أ ف ب

ستكون الفرصة مواتية أمام فرنسا حاملة اللقب وجارتها اللدودة بلجيكا لحسم بطاقتيهما الى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك حين تخوضان اليوم السبت اختبارين سهلين على أرضيهما ضد كازاخستان وإستونيا توالياً في التصفيات الأوروبية.

في المجموعة الرابعة، ستضمن فرنسا حصولها على فرصة الدفاع عن اللقب العالمي الذي توجت به عام 2018 على حساب كرواتيا، وذلك من خلال الفوز على ضيفتها المتواضعة كازاخستان في الجولة السابعة.

وسيحسم فريق المدرب ديدييه ديشان بطاقة التأهل المباشر الى النهائيات من خلال الفوز في المباراة التي يستضيفها ملعب “بارك دي برانس” في العاصمة باريس، من دون النظر الى النتائج الأخرى في المجموعة.

كما سيضمن “الديوك” تأهلهم أيضاً في حال التعادل، لكن بشرط انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بين البوسنة وفنلندا بالتعادل أيضاً، وذلك لأن أبطال العالم يتصدرون المجموعة بـ12 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا الثانية التي خاضت مباراة أكثر من الفرنسيين وتغيب بالتالي عن هذه الجولة

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