فيلم “الامتحان” يشارك في مهرجان “ليدز”  في بريطانيا و “ليدن” في هولندا



منصور جهاني – في احدث حضور دولي له يشارك فيلم “الامتحان” للمخرج شوكت

أمين كوركي في مهرجان “ليدن” السينمائي الدولي السادس عشر في هولندا

ومهرجان “ليدز” السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في بريطانيا والموافق

عليه من قبل جوائز الأوسكار.



وتمكن فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Exam الذي أخرجه “شوكت أمين

كوركي” وأنتجه “ممد اكتاش” Mehmet Aktas من إنتاج مشترك بين إقليم

كردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر، وفي ظهوره الدولي الجدید، في مهرجان

“ليدن” Leiden السينمائي الدولي السادس عشر في هولندا ومهرجان “ليدز”

Leeds السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في بريطانيا والموافق عليه من

قبل جوائز الأوسكار.



أقيم مهرجان “ليدن” LIFF السينمائي في عام 2006، وغدا أحد المهرجانات

السينمائية الرائدة في هولندا ، حيث يعرض أفلامًا تستكشف الحدود بين

السينما في البلاد والسينما الرئيسية من جميع أنحاء العالم.



انعقدت النسخة السادسة عشرة من هذا المهرجان في هولندا في الفترة من 28

أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2021، حيث عرض أكثر من 100 فيلم لمخرجي الدولة في

فئات “الأفلام الروائية”، “مسابقة الأفلام القصيرة” ، “غير فيلم قصير

تنافسي” و “مربك” BONKERS.



كما يتم تنظيم مهرجان “ليدز” LIFF السينمائي الدولي من قبل مجلس مدينة

ليدز والمعهد البريطاني للأفلام ، ويعمل على الشاشات مصورون سينمائيون من

جميع أنحاء العالم في الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر 2021 في .



وتعد هذه التظاهرة السينمائية من أكبر الأحداث السينمائية في بريطانيا

وهو أهم مهرجان سينمائي في هذا البلد بعد مهرجان لندن السينمائي. في هذا

المهرجان، يتم اختيار أعمال المواهب والأفلام الجديدة التي لم يتم عرضها

في المملكة المتحدة حتى الآن ومن خلال عرض أنواع مختلفة مثل؛ قدمت

الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة مساهمة مؤثرة وقيمة في

اكتشاف مواهب صناعة الأفلام السينمائية.



للاطلاع اكثر:

https://www.leedsfilm.com/



https://www.liff.nl/en/



صفحه لفيلم “امتحان” الرسمية على الانستغرام:

https://instagram.com/the_exam_movie?utm_medium=copy_link



صفحه لفيلم “امتحان” الرسمية على فیسبوک:

https://www.facebook.com/The-Exam-%D8%A6%DB%95%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%88%D9%86-106319785023346/



إدارة العلاقات العامة لفيلم الطويل “امتحان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط