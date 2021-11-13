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فيلم “الامتحان” يشارك في مهرجان “ليدز”  في بريطانيا و “ليدن” في هولندا

Image previewمنصور جهاني – في احدث حضور دولي له يشارك فيلم “الامتحان” للمخرج شوكتأمين كوركي في مهرجان “ليدن” السينمائي الدولي السادس عشر في هولنداومهرجان “ليدز” السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في بريطانيا والموافقعليه من قبل جوائز الأوسكار.وتمكن فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون)  The Exam الذي أخرجه “شوكت أمينكوركي” وأنتجه “ممد اكتاش” Mehmet Aktas من إنتاج مشترك بين إقليمكردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر، وفي ظهوره الدولي الجدید، في مهرجان“ليدن” Leiden السينمائي الدولي السادس عشر في هولندا ومهرجان “ليدز”Leeds السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في بريطانيا والموافق عليه منقبل جوائز الأوسكار.أقيم مهرجان “ليدن” LIFF السينمائي في عام 2006، وغدا أحد المهرجاناتالسينمائية الرائدة في هولندا ، حيث يعرض أفلامًا تستكشف الحدود بينالسينما في البلاد والسينما الرئيسية من جميع أنحاء العالم.انعقدت النسخة السادسة عشرة من هذا المهرجان في هولندا في الفترة من 28أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2021، حيث عرض أكثر من 100 فيلم لمخرجي الدولة فيفئات “الأفلام الروائية”، “مسابقة الأفلام القصيرة” ، “غير فيلم قصيرتنافسي” و “مربك” BONKERS.كما يتم تنظيم مهرجان “ليدز” LIFF السينمائي الدولي من قبل مجلس مدينةليدز والمعهد البريطاني للأفلام ، ويعمل على الشاشات مصورون سينمائيون منجميع أنحاء العالم في الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر 2021 في .وتعد هذه التظاهرة السينمائية من أكبر الأحداث السينمائية في بريطانياوهو أهم مهرجان سينمائي في هذا البلد بعد مهرجان لندن السينمائي. في هذاالمهرجان، يتم اختيار أعمال المواهب والأفلام الجديدة التي لم يتم عرضهافي المملكة المتحدة حتى الآن ومن خلال عرض أنواع مختلفة مثل؛ قدمتالأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة مساهمة مؤثرة وقيمة فياكتشاف مواهب صناعة الأفلام السينمائية.للاطلاع اكثر:https://www.leedsfilm.com/https://www.liff.nl/en/صفحه لفيلم “امتحان” الرسمية على الانستغرام:https://instagram.com/the_exam_movie?utm_medium=copy_linkصفحه لفيلم “امتحان” الرسمية على فیسبوک:https://www.facebook.com/The-Exam-%D8%A6%DB%95%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%88%D9%86-106319785023346/

إدارة العلاقات العامة لفيلم الطويل “امتحان”.

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