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لقاء الشيوعي والاجتماعي الديمقراطي

زار وفد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير اللجنة المركزية الرفيق رائد فهمي، يوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021، مقر عمل التيار الاجتماعي الديمقراطي في بغداد، حيث استقبله الدكتور على الرفيعي رئيس الحزب وعدد من قيادييه الآخرين.

وتباحث الجانبان في شأن التطورات على الساحة العراقية ومستجداتها، خاصة ما يتعلق بالانتخابات الاخيرة ونتائجها الاولية المعلنة ودلالاتها، والموقف الذي اعلنته بعض القوى برفض تلك النتائج والتظاهر ضدها.

كما توقفا عند التطور الخطير المتمثل في الهجوم المسلح على منزل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وتبادلا المعلومات والآراء في شأن دوافعه وعواقبه وتبعاته المحتملة.

واتفق الطرفان على اصدار بيان مشترك يوضح رؤيتهما الى ذلك كله وغيره من تطورات الآونة الاخيرة، والموقف منها.

وضم وفد الحزب ايضا الرفاق مفيد الجزائري ود. علي مهدي وفاروق فياض اعضاء قيادته، فيما شارك ايضا في المداولات من طرف الاجتماعي الديمقراطي اعضاء قيادته السادة د. احمد ابراهيم وعقيل التميمي ومناضل عبدالله ووسام العاني ورياض عبد الكريم.

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