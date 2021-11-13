لقاء بين الروس و”قسد” ومطالبة برفع اعلام النظام على مقرات الأخيرة

أكد مصدر كوردي سوري، اليوم الجمعة، أن لقاء جرى بين وفد عسكري روسي وممثلين عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القاعدة الروسية بناحية تل السمن شمال الرقة، شمال شرق سوريا.

أكد مصدر كوردي سوري، اليوم الجمعة، أن لقاء جرى بين وفد عسكري روسي وممثلين عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القاعدة الروسية بناحية تل السمن شمال الرقة، شمال شرق سوريا.

المصدر قال : إن” الضباط الروس طالبوا قيادة (قسد) في لقاء جرى يوم أمس الخميس برفع أعلام النظام السوري على نقاطها ومقراتها في مناطق التماس مع الميليشيات الموالية للجيش التركي في ناحيتي عين عيسى وتل تمر، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد”.

وأضاف المصدر ، أن” الجانب الروسي طالب أيضا برفع كمية النفط المصدر لمناطق سيطرة النظام إلى 100 ألف برميل للنفط شهريا بدلا من 70 ألف ” ، موضحا أنه” اتفق الجانبان في شهر فبراير/ شباط الماضي على إرسال 100 ألف برميل شهريا لكن “قسد” لم تلتزم بالاتفاق وكانت ترسل 70 ألف برميل فقط”.

كما أشار المصدر ، إلى أن ” ممثلي الجانبين ناقشوا التطورات العسكرية في مناطق التماس مع الجيش التركي وميليشياته في شمال البلاد”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية والنظام قد شكلوا في وقت سابق غرفة عمليات عسكرية مشتركة بإشراف روسي ، بعد تزايد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد.