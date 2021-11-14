أردوغان يُثني على العلاقات العراقيَّة – التركيَّة

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العلاقات بين العراق وتركيا، معرباً عن شكره لمشاركة وزارة الزراعة في النشاط الثالث للتشجير المُقام في تركيا.

وذكر بيان لوزارة الزراعة أنَّ “وزير الزراعة محمد الخفاجي التقى أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير(تنفس المستقبل)، تلبية لدعوةٍ رسمية من نظيره التركي».

واضاف أنَّ “الخفاجي نقل تحيات رئيس الوزراء إلى الرئيس التركي”، مشيراً إلى أنَّ “أردوغان أثنى على العلاقات العراقية التركية وشكر الخفاجي على تلبية الدعوة لحضور هذه الفعالية المهمة”.

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