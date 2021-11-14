ابحث عن مقال … الخارجية : سنمنح جوازات مرور لعودة اللاجئين العراقيين العالقين في حدود بيلاروسيا وبولندا

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف ان الوزارة ستمنح جوازات مرور لعودة اللاجئين العراقيين العالقين في حدود بيلاروسيا وبولندا .

وقال الصحاف في تصريح متلفز:”ان الخارجية اكملت اجراءات عودة اللاجئين العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا,مؤكدا انه لا يوجد اي اجبار لعودة العراقيين العالقين في حدود بيلاروسيا وبولندا “.

واضاف:” ان الخارجية تنسق مع وزارة النقل لتسيير رحلات عودة طوعية للمهاجرين العراقيين الى البلد,مضيفا ان دخول العراقيين الى بيلاروسا كانت وفق الموافقات القانونية “.

وتابع :” ان قوات حرس الحدود تعاملت بقوة وعنف مع اللاجئين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا ,مشيرا الى جهود سياسية ودبلوماسية لعودة اللاجئين العراقيين على الحدود البيلاروسيا وبولندا “./انتهى2

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