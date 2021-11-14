الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابي اثناء محاولته الدخول للانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين اثناء محاولته دخول الكرمة بالانبار.

وقالت المديرية في بيان : “على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت على تواجد احد الارهابيين ينوي الدخول الى قضاء الكرمة بالانبار “.

وأضافت انه “على اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ وقوة منه تم نصب كمين محكم له في سيطرة ٣٠ والقبض عليه”، مشيرة الى انه “من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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