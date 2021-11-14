الديمقراطي يسيطر على 70‍% من مقاعد دهوك و الاتحاد يحجز كرسياً لأول مرة منذ 2018

بغداد/ تميم الحسن

حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على اكثر من 70% من مقاعد دهوك، لكن نتائجه كانت اقل مما حققه الحزب في 2018.

وحاز الحزب على 68% من اصوات الناخبين في دهوك، فيما ابعد كل نوابه السابقين عن قوائم المتنافسين باستثناء نائبة واحدة.

ولم يعد الى دهوك غير نائبين اثنين وهما المرشحان الوحيدان في المحافظة التي تصدرت اعلى نسبة تصويت في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

واستطاع احد النواب العائدين تحقيق اعلى عدد اصوات بين المرشحين في دهوك وعموم دوائر البلاد البالغة 83 دائرة.

بالمقابل حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على مقعد لاول مرة منذ عام 2018، وجمع اصواتا مقاربة الى التي حصل عليها في الانتخابات الماضية.

واستطاعت المرشحات في دهوك ان يتجاوزن حصة النساء في المحافظة، وتمكنت امرأتان من الفوز خارج “كوتا النساء” والمقررة بـ3 مقاعد.

وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات في دهوك 54%، حيث صوت اكثر من 408 الاف شخص من اصل اكثر من 778 الف ناخب.

وشارك في الانتخابات في المدينة الكردستانية 30 مرشحا ضمن 3 دوائر، تنافسوا على شغل 11 مقعدا زائدا مقعد واحد للمكونات.

مقاعد الديمقراطي

الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي جمع 24 مقعدا في كردستان وخارجها، حصل على 8 مقاعد اضافية في دهوك.

وجمع الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني نحو 280 الف صوت في الانتخابات التي جرت في تشرين الاول الماضي.

وظهر تراجع في نتائج الحزب بنحو 70 الف صوت ومقعدين عن 2018، حيث حصل حينها على اكثر من 354 الف صوت، منحته 10 مقاعد.

وحقق الحزب اول 3 مقاعد في دهوك في دائرة واحدة، وهي دائرة مركز دهوك (دائرة رقم واحد)، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 58% من عموم الناخبين.

وحصل مرشحو الحزب خالد الريكاني على اكثر من 30 الف، وخليل غازي على اكثر من 26 الف، وافين سليم عن “كوتا” النساء باكثر من 19 الف صوت.

وتقدم في الدائرة الاولى التي خصصت لها 4 مقاعد، 15 مرشحا، فيما بلغ عدد المصوتين في الدائرة اكثر من 165 الف ناخب.

في الدائرة الثانية، وهي دائرة زاخو، حصل الحزب الديمقراطي على مقعدين اثنين من اصل 3 مقاعد مخصصة للدائرة.

ونال سكفان يوسف عن الحزب الديمقراطي اعلى اصوات الدائرة باكثر من 28 الف صوت، و زميلته في الحزب زوزان الهاجاني عن “كوتا” النساء باكثر من 21 الف صوت.

وتراجعت نسبة المشاركة في الدائرة الثانية عن الاولى، حيث بلغت 47%، ووصل عدد المصوتين الى اكثر من 109 ناخبين.

اما الدائرة الثالثة والاخيرة وهي دائرة عقرة، حصل الحزب الديمقراطي على 3 مقاعد من 4 مخصصة للدائرة.

وحقق مرشح الحزب موفق شهاب اعلى اصوات الدائرة باكثر من 30 الف صوت، يليه زميله بالحزب جياي تيمور بنحو 26 الف صوت.

والمقعد الثالث في الدائرة ذهب الى النائبة عن الحزب الديمقراطي فيان صبري، وهي النائبة الوحيدة التي قرر الحزب اعادة ترشحيها.

وحصلت فيان التي كانت رئيسة الحزب في البرلمان الاخير، على المقعد خارج حصة “كوتا” النساء باكثر من 18 الف صوت.

واستبدل الحزب كل نوابه فيما كانت صبري، قد حققت في الانتخابات الماضية اكثر من 21 الف صوت وفازت خارج “كوتا” النساء ايضا.

والمقعد الاخير هو المقعد رقم 32 للحزب، بعد فوزه بـ9 مقاعد في الموصل، ومقعدين في السليمانية، و11 في اربيل، ومقعدين في كركوك.

وكانت دائرة عقرة قد حققت اعلى نسبة تصويت من بين دوائر دهوك، حيث بلغت 58%، ووصل عدد المصوتين فيها الى اكثر من 121 الف ناخب.

الفائز الأول

المقاعد الثلاثة المتبقية ذهب اثنان منها الى مرشحين فرديين، الاول هو النائب جمال كوجر، الذي لم يشترك حزبه هذه المرة بالانتخابات.

كوجر حقق اعلى اصوات المرشحين في دهوك وعموم دوائر البلاد، حيث حصل النائب السابق على نحو 57 الف صوت ضمن الدائرة الاولى.

وكوجر هو الفائز في 2018 عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني الذي لم يدخل التنافس هذه المرة، وحصل النائب حينها على اكثر من 43 الف صوت.

والمرشح الفردي الاخر الفائز في انتخابات دهوك، هو عمر صالح وحصل على اكثر من 24 الف صوت في دائرة زاخو.

مقعد جديد

اما المقعد الاخير ضمن المقاعد العامة، فذهب الى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي خاض الانتخابات تحت اسم “تحالف كردستان” مؤتلفا مع حركة تغيير.

صاحبة المقعد هي ايمان عبد الرزاق، والتي حصلت على الاصوات خارج “كوتا” النساء، باكثر من 18 الف صوت في دائرة عقرة.

وحزب الاتحاد لم يحصل على اي مقعد في دهوك في 2018، فيما كان عدد اصواته حينها قد وصل الى نحو 25 الف، وهي نفس الارقام التي حققها في 2021.

والمقعد الاخير هو المقعد رقم 16 للاتحاد في عموم البلاد، حيث ذهبت كل الاصوات الى الحزب داخل التحالف، فيما خسر “كوران” بكل الدوائر.

وحقق التحالف مقعدين في نينوى، و8 في السليمانية، ومقعد واحد في كل من ديالى واربيل وصلاح الدين، اضافة الى مقعدين في كركوك.

حصة المسيحيين

اما مقعد “كوتا” المسيحيين الوحيد في دهوك فذهب الى النائبة بيداء خضر باكثر من 13 الف صوت.

وتنافس في دهوك 6 مرشحين على المقعد المخصص للمكونات، يمثلون 5 تيارات سياسية مسيحية.

وخضر هي مرشحة حركة بابليون بزعامة القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني، المقربة من منظمة بدر.

والمقعد الاخير هو المقعد الرابع الذي يذهب الى الكلداني ضمن حصة المسيحيين في العراق والمقررة بـ5 مقاعد.

وحصلت وزيرة الهجرة ضمن حركة بابليون ايفان يعقوب على مقعد بغداد، وشقيق ريان النائب اسوان الكلداني على مقعد نينوى المخصص للمسيحيين.

اضافة الى مقعد كركوك والذي ذهب الى دريد جميل عضو حركة بابليون.

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