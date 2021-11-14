المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يستنكر أكاذيب أحد المرشحين الفائزين وسرقته لجهود غيره

عبّر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف عن استنكاره واستهجانه للأكاذيب التي يسوقها أحد المرشحين الفائزين وادعائه بأنه هو الذي استحصل موافقة أمانة بغداد لتطوير أزقة في مدينتي الحرية والشعلة، مبيناً ان مَن يسرق جهود غيره سيكون له مستقبل زاهر في الكذب والتدليس تحت قبة البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامي للنائبة نصيف :” ان المدعو (ح.ق.خ) وهو أحد المرشحين الفائزين من خلال شراء الاصوات كان يمارس الكذب أثناء الحملة الانتخابية ويسرق جهود غيره، وقد فضحناه في بيان سابق، واليوم عاد من جديد لممارسة الكذب على الناس من خلال ادعائه بأنه هو الذي استحصل موافقة أمانة بغداد لتطوير أزقة في مدينتي الحرية والشعلة ضمن محلة 426 ومحلة 458 ، في حين ان النائبة عالية نصيف هي التي استحصلت الموافقات من أمانة بغداد لتطوير تلك المناطق، ونرفق للرأي العام كافة الوثائق التي تثبت ذلك “.

وتابع المكتب الإعلامي :” نحن غير متفائلين بما قد يحصل داخل قبة البرلمان بعد أن تمكن بعض الانتهازيين من الفوز عبر شراء الأصوات، لكن حبل الكذب قصير، فهؤلاء جاءوا لغرض (الاستفادة) وليس لتمثيل الشعب في مجلس النواب، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح “.

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