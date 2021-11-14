بولندا تنفي رسمياً فتح حدودها امام اللاجئين وتحذر من أي محاولة اقتحام

نفت الحكومة البولندية رسمياً ، مساء السبت ، الشائعات عن نيتها السماح بعبور اللاجئين العالقين على حدودها مع بيلاروس ، أراضيها نحو المانيا ، يوم الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني .

وقالت الحكومة البولندية في بيان رسمي على موقعها ، ان شائعات انتشرت بين اللاجئين تفيد بمجىء حافلات من المانيا لنقلهم ، وان السلطات البولندية ستسمح بعبورهم أراضيها . مردفة انها “كذبة” وأن الحدود البولندية ستظل مغلقة من قبل الجيش.

موضحة ، ان مطلقي هذه الشائعات هدفهم تشجيع اللاجئين على اقتحام الحدود البولندية.

محذرة ، بالقول “قد تنشأ حالات خطيرة”.

هذا ويقدر حرس الحدود البولنديون أن هناك نحو 4 آلاف مهاجر ينصبون خيمهم على طول الحدود.

واعتبرت دول غربية أن بيلاروس ، المدعومة من روسيا، تستخدم المهاجرين كسلاح في حرب هجينة ضد الاتحاد، ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على العاصمة البيلاروسية، مينسك. إلا أن هذه الأخيرة نفت كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

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