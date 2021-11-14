تأرجحُ الرّوح

عبد الله ضراب الجزائري

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تاهَ دربي في مطبَّات الهوى … أسلُكُ الضرَّ سبيلا للهنا

أزرعُ الشوكَ بعيشٍ مُجدبٍ … وأُمنِّي النفسَ جهلا بالمُنى

هل رأيتم في الورى ذا فِطْنةٍ … حالماً يتبع أسباب العَنا

داءُ من يسقط في هذا الورى … طَمعٌ يُورثُ أوهام الدُّنا

ربَّ قلبٍ خاملٍ لا يهتدي … قتل العمْرَ بلهوٍ وَونَى

بذَّرَ الوقتَ ككنزٍ ضائعٍ … في غرورٍ وشرورٍ وأنا

يا بليدا يقتفي أهواءَه … صَحْصَح الحقُّ فشمِّرْ للفَنا

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تابَ الفؤادُ من الأهواءِ والرِّيَبِ … لقد تطهَّر طُهْرَ العابدِ الجُنُبِ

أمضى سنيناً يخوضُ العيشَ مُقتفياً … أهل السّفاهة والآثامِ والشَّغبِ

هانتْ عليه حدودُ الله فانتكست ْ… فيه البراءةُ في غيٍّ وفي إرَبِ

دمعُ المحاجر لا يُغني النُّفوسَ إذا … حاطتْ ذنوبٌ تصيبُ القلبَ بالعطَبِ

رانُ القلوبِ نتاجُ الإثمِ إن طفحتْ … أدرانُه فيتيه القلبُ في الرِّيبِ

بابُ الإنابة مفتوحٌ لمن غرقتْ … به الجوارحُ في الآثام والوَصَبِ

يدعو إليه كتابُ الله فاتَّبعوا … نهجَ الطَّهارة والإيمانِ والأدبِ

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