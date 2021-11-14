تسجيل أدنى حصيلة إصابات ووفيات بـ {كورونا} منذ شهور

بغداد: هدى العزاوي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، تسجيل حصيلة منخفضة من الإصابات والوفيات بفيروس “كورونا” هي الأدنى المسجلة في البلاد منذ شهور.

ونشرت الوزارة في بيان أمس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء فيه: أن “الملاكات الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 591 إصابة جديدة بالفيروس، بينما تماثل 1375 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 12 مصاباً خلال المدة المذكورة” .

وأوضحت عضو الفريق الإعلامي الساند في وزارة الصحة، الدكتورة ربى فلاح حسن، في حديث لـ”الصباح”، أن “انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا يعود الى سببين، أولهما زيادة نسبة الملقحين التي أدت الى انخفاض أعداد الإصابات، والسبب الثاني هو الخروج من (الموجة الثالثة)، فهذا الانخفاض الأخير المسجّل دليل على انتهاء هذه الموجة، وقلة أعداد الإصابات بعد الزيادة الواضحة، دليل على خروجنا من الموجات، سواء كانت (الأولى أو الثانية

أو الثالثة)”.

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