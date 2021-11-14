خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين، نعيم الهاشمي الخفاجي

كتب أحد رؤوس الفتنة والكراهية يقول، ‏ثارت الشعوب قبل عشر سنوات على أوضاع كانت أفضل من الآن بعشرات المرات، فهل ستقبل اليوم بأوضاع أسوأ بعشرات المرات؟ هل انتهى الفيلم أم إننا في بدايته؟

قوم عمي قوم.

هذا المخلوق الساذج المتاجر بدماء حتى أبناء قومه لكسب المال عمل ومازال يعمل بقناة الجزيرة في برنامج بائس يعلو به أصحاب الأصوات التكفيرية العالية، أقول لهذا المتاجر، نعم

‏‎ثارت الشعوب العربية حين كانت تحلمُ بمستقبل مشرق، لكن بفضل الوهابية التكفيرية والعقليات البدوية جعلوا غالبية الشعوب العربية تتوق لماضٍ أفضل مما هو عليه اليوم، لأسباب عديدة تصدر المشهد السياسي من لاعلم لهم بمعرفة علوم السياسة وفنونها، شر البلية مايضحك ثورات تدعمها قطر والتي يحكمها حاكم يتم تعينه من قبل قوات الاحتلال البريطاني والفرنسي……الخ قناة حاكم قطر الجزيرة كان لها دور كبير قبل عشر سنوات في تأجيج الشارع العربي ضد حكوماتهم…تنفيذا لمخطط..الفوضى الخلاقة..وهذا ما وصلنا إليه.والدليل الوثائق المسربة ..والدليل الثاني كثير من المذيعين والمذيعات الشرفاء،تركوا العمل بقناة الجزيرة رغم الامتيازات..تركو القناة وحذروا عامة الناس أن قناة الجزيرة تنفذ اجندات دولية استعمارية، المال الخليجي والمدارس الوهابية التي دربت آلاف الأشخاص من الدول العربية التي شهدت أحداث الربيع تخرجوا من المدارس الوهابية طيلة الخمسين عاما الماضية وهم من قادوا المجاميع المسلحة التي عاثت بالأرض فسادا وقتلا، بحيث باتت مايسمى في الشعوب الثائرة تحن إلى أيام الطواغيت و القمع لأنها غدت أرحم بألف مرة عن الوضع الذي وصلت إليه اليوم و لنا في ‎ليبيا خير مثال.

أن السبب الحقيقي لما حدث تتحمله دول الخليج الوهابية التي تدخلت بالمال والسلاح وإرسال مشايخ السوء للذبح وبفضل هؤلاء تم تحويل قيادة هذه الثورات لحركات اخوانيةوهابية و ارهابية دعمت من اردوغان وإمكانيات تركيا و تليها السعودية 🇸🇦 في نطاق دعم التيارات الوهابية السلفية التكفيرية.

‏‎الشعوب العربية تعيش منذ استقلالها عن المستعمر بالظاهر لكنها تحكم من حكومات نصبها المحتل

تحت أسم حكم الدولة الوطنية.

‏‎ما حدث منذ عشر سنوات فشل لانه لم يكن ثورات شعوب بل مخطط امري..كى لتنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد عن طريق نشر الفوضى لتفتيت الدول العربية لدويلات و ايصال الاسلامى الوهابي التكفيري للحكم…و التمويل من ال سعود وال نهيان جورج سورس و حمد بن جاسم و الدعم الإعلامي من سى ان ان و الجزيرة و البى بى سى

‏‎ثارت الشعوب من صحوه جائتها على غفلة من الزمن

قامت قنوات العهر ولحى السوء والضلال بتسيس تلك الثورات وتحيدها عن نهجها ودخل مع الثوار عملاء الانظمة ليغيرو بوصلتها واصبحت نقمة على الشعوب واداة في يد الحاكم الظالم.

بكل الأحوال أمة العرب أمة محكومة وليست حاكمة منذ مئات السنوات، بريطانيا وفرنسا عملت للعرب دول شكلها مستقل منذ مائة عام للنظر مافعل حكام العرب بشعوبهم اساموهم سوء العذاب والقتل والابادة والتجويع….الخ

نحن بالعراق وبالذات المكون الشيعي ايضا نعاني من سيطرة الجهلة والسذج على القرار السياسي، نعيش في نفق مظلم، رغم أننا كمذهب ال البيت ع لقد ترك لنا أئمة آل البيت ع روايات تنطبق على واقعنا الحالي وكان ممكن الاستفادة من تلك الروايات لتحسين وضعنا، نحن الآن نعيش وضع ينطبق عليه بشكل كامل ماتحدث عنه أئمة آل البيت عليهم السلام، وردت روايات تتحدث عن

كيف يصبح السفياني صديقاً والخراساني عدواً، السفيانيين وبشهادة الشيخ الدكتور السعودي الوهابي سابقا حسن بن فرحان المالكي أنهم هم الوهابيون، لأنهم الوحيدون في العالم الإسلامي يتبعون سنة معاوية وال بني سفيان، وهم الوحيدون الذين يرون معاوية ويزيد خلفاء عدول …..الخ.

بوضعنا الشيعي العراقي هناك

من يرى أن الحشد الشعبي عدوه ويهاجمه ويكن العداء له ، لا شك هو يصب في مصلحة الطرف الآخر الوهابي البعثي السفياني، الروايات تقول

السفياني يقاتل اليماني والخراساني..

الخراساني رجل فارسي وهذا من المسلمات لدى الغالبية العظمى من الباحثين، يأتي من إيران ومعه نفر من أصحاب الإمام المهدي، وسينضم له مجاميع من أهل العراق يسمونهم العصائب كما عبرت عنها الروايات، وهؤلاء العصائب (هم مجاميع شيعية موالية لأهل البيت تقاتل التكفيرين بالعراق) وينضمون للقتال مع شخص فارسي ، ماحدث تحقق رأينا هناك شيعة عراقيين يطلقون تسمية (الذيول) على مقاتلي الحشد الشعبي وينبذوهم وقتلوا منهم قيادات أمثال العلياوي وشقيقه والذي كان جريحا بطريقة بشعة،

واليماني شخص يخرج من اليمن يحمل نفس شعارات وأهداف الخراساني الإيراني في معاداة الاستعمار ، فاليماني يدعو للإمام المهدي، والخراساني ايضا يدعوا للمهدي لذلك المغفلين سيعتبرون اليماني أيضاً (ذيل) وينبذوه ويقفوا بوجهه..

أما السفياني الوهابي فسيخدعهم بشعارات الانفتاح القومي والأخوة العربية والوقوف بوجه الذيول ودفع الأموال والحضن العربي…..الخ

الخرساني هو نفسه السيد عبدالملك حسين بدر الدين الحوثي وصفه الرسول محمد ص أن رايته اهدى الرايات وفعلا خطابه خطاب وسطي مقبول من العقلاء ايضا السذج يسموه ذيل، وللاسف أصبح الكثير من السذج الآن يرى أن راية الخراساني المتمثلة في راية إيران بقيادة السيد علي الخامنئي الخراساني هي راية ضلال وهي أخطر على الشيعة من راية السفياني… لمجرد كونها من إيران، رغم صراحة الروايات في مدحها وبيان حسن حالها وهداها..

لذلك نحن الآن نعيش هذا الصراع بكل تجللاته، من جملة الروايات :

وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال:(للقائم منا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، إلا من ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة، ثم قال(عليه السلام): إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفي ولادته ويغيب شخصه)

* وقال الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام) : (منا اثنا عشر مهدياً أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم التاسع من ولدي، وهو الإمام القائم بالحق، يحيي الله به الأرض بعد موتها، ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون، له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون، فيؤذون ويقال لهم: (متى هذا الوعد إن كنتم صادقين)، أما أن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله(صلى الله عليه وآله)

الهجمات على إسقاط الشيعة والتشيع وخاصة بالعراق لم يكن محض صدفة، ماحدث من قتل وذبح وابادة وإن كان المخطط استعماري وتمويل وهابي سفياني مصيرهم يكون الفشل والنصر يكون حليفنا إن طال الزمان ام قصر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

12/11/2021

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