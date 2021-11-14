خلال هذه المدة.. خبراء مناخ يتوقعون اختفاء محافظة عراقية من الخارطة

قدم خبراء المناخ، تقريرا متشائما بخصوص تأثيرات التغيرات المناخية على المدن حول العالم في المستقبل القريب والبعيد.

ويقول الخبراء أن مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق، على شواطئ شط العرب مهددة بالغرق، ويقدم خبراء المناخ توقعات متشائمة حيالها.

والمدينة قد تغرق بالمياه كليا او جزئيا في غضون 2030 أي بغضون عشرة سنوات.

واضافة الى مدينة البصرة فأنهم يحذرون من مدينة الإسكندرية المصرية التي يعود تاريخها الى أكثر من ألفي عام، وهي منطقة ساحلية منخفضة عن مستوى سطح البحر المتوسط تواجه خطر الاختفاء والغرق ايضا جراء ارتفاع منسوب المياه.

ويتوقع خبراء المناخ أن تختفي المدينة ويبتلعها البحر بحلول عام 2100 .

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