طريقة عمل كبة التمن العراقية



“كبر الأرز العراقية”، أكلة تقليدية ومن الأطباق الرئيسية في المناسبات العائلية. جرّبيها بخطوات بسيطة وسهلة.

وقت التحضير: ساعة و١٥ دقيقة

وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة

المقادير

2 كوب أرزمغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة

ملعقة أكل كركم

500غرام لحم مفروم ناعم

بصلة مفرومة ناعمة

3 ملاعق بقدونس مفروم

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارمشكل

رشة قرفة مطحونة

نص كوب ماء

طريقة تحضير كبة الأرز العراقية

١. يطبخ الأرز بدون إضافة زيت أوسمنة، فقط بالماء، ثم يترك ليبرد قليلاً ويضاف الكركم ويعجن مع الأرز.

٢. يقلى اللحم المفروم مع البصل في مقلاة على النارويُقلّب الى أن ينشف الماء ويُضاف البقدونس والملح والبهارثم يترك الى أن يبرد تماماً.

٣. تُشكل كرات صغيرة من الأرز وتُحشى باللحم ثم تُشكل أقراص وتُقلى بالزيت.

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