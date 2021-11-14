محافظ ديالى يصدر بيانا بشأن المتهم بقتل ضابط خلال الواجب

أعلن محافظ ديالى، مثنى علي مهدي التميمي، السبت، اعتقال المتهم بقتل الضابط الرائد (خالص العنبكي) خلال تنفيذه الواجب بالمحافظة.

وقال التميمي، في بيان اليوم، (13 تشرين الثاني 2021)، انه “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الضابط الرائد (خالص العنبكي) الذي استشهد اليوم السبت خلال تنفيذه الواجب المقدس ضد الإرهاب وخلايا داعش النائمة والعصابات”.

وأضاف: “اتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الشهيد البطل سائلين الله تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وتابع التميمي: “ونؤكد بأن قواتنا البطلة القت القبض على الجاني وسينال العقاب وفق القانون ولا نسمح لأي كان بالعبث بأمن محافظتنا”.

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