مدرسة في ذي قار تستقبل تلاميذها بطريقة فريدة

ابتكرت مدرسة السوق الابتدائية الحكومية في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، امس السبت، طريقة جديدة في استقبال تلاميذها الجدد.

وقال معاون مدير المدرسة رزاق فارس في حديث لـ(المدى)، إن “الكادر التعليمي للمدرسة جمع مبلغا من المال فيما بينهم وبادر بشراء قرطاسية كاملة ومحافظ للتلاميذ، فضلا عن تجهيز الكتب المدرسية وتزيين الصفوف بالزينة واستقبال التلاميذ في اول يوم دراسي لهم”.

وأضاف أن “الهدف هو غرس محبة المدرسة والعلم والتعلم في نفوس التلاميذ ورفع حالة الخوف منهم في اول يوم دراسي لهم”.

وأشار إلى أن “المبادرة نالت استحسان التلاميذ وذويهم الذين حضروا معهم إلى المدرسة”.

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