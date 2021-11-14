مواطن يسرق دار صديقه.. والشرطة تكشف ملابسات الواقعة

كشفت قيادة شرطة كربلاء، السبت، ملابسات حادث سرقة دار مواطن على يد صديقه في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان (13 تشرين الثاني 2021)، انه “بعد حصول حادث سرقة لدار سكنية في محافظة كربلاء، وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام كربلاء، وثلة من ضباط ومنتسبي القسم لمعرفة السارق، حيث شرع فريق العمل بجمع المعلومات وتدقيقها والتحري بدقة ومهنية، وبعد جهود حثيثة حامت الشكوك حول صديق لصاحب الدار، وخلال فترة قياسية تم القبض على المتهم واعترف بقيامه بسرقة الدار”.

واضاف البيان، انه “قام بسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ من المال قدره (89) ورقة فئة مئة دولار أمريكي، و6 ملايين و150 الف دينار عراقي”.

واوضح، انه “تم تصديق أقوال المتهم قضائيا، كما تم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث، وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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