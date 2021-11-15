“الاسايش” تقتحم مؤسسة “كاف نيوز” في دهوك وتغلقها بالشمع الأحمر

15/11/2021

اقتحمت قوة من الاسايش مؤسسة “گاف نيوز” في محافظة دهوك، وارغمت العاملين فيها بالمغادرة، ثم قامت باغلاق المؤسسة بالشمع الاحمر. وعلمت الجمعية من مصادرها، ان القوة المقتحمة هددت العاملين بالاعتقال في حال بدرت منهم اية ردة فعل او ابلاغ الرأي العام بالاغلاق، او الادلاء باية معلومات عن طبيعة الاقتحام لوسائل الاعلام. مصدر على اطلاع بالحادثة افاد ان الاغلاق جاء نتيجة الصراع الدائر بين رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمه رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وذلك بعد أن سلطت المؤسسة، المقربة من نيجرفان، الضوء على قضايا وملفات بالضد من سياسة رئيس الحكومة أثناء فترة الانتخابات، وكانت معارضة لمسرور بارزاني. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تدين هذا الاجراء، فانها تؤكد ان السلطات في اقليم كردستان تنتهج اسلوبا بوليسيا في التعاطي مع وسائل الاعلام، خلافا للدستور. وتطالب الجمعية رئيس الجمهورية بوصفه حاميا للدستور، اخذ مسؤولياته، وانقاذ ماتبقى من حرية عمل صحفي في اقليم كردستان.

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