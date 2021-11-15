العاهل الأردني يصدر عفواً خاصاً عن 155 مدانا بالتطاول على الملك

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد عفوا خاصا عن 155 مدانا في احكام قضائية بتهمة التطاول على الملك، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
ويحظى عبدالله الثاني باجماع وطني كبير لاسيما بين القبائل الأردنية الكبيرة، في حين يتوجه النقد الشعبي دائما الى بعض الأطراف الحكومية التي تخضع لتغييرات وزارية مستمرة حتى بات الأردن اكثر البلدان العربية في التعديلات الوزارية. وينتهج العاهل الأردني سياسة تسير على منهج ارساه والده الملك الراحل الحسين بن طلال في الانفتاح على جميع فئات الشعب.
وجرى استغلال الضائقة الاقتصادية في التعبئة السلبية احياناً.
وقال البيان إن «الإرادة الملكية السامية صدرت الأحد، بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان».
وأوضح البيان إن «العفو الخاص تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوماً».
وأمر العاهل الأردني في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر الماضي حكومة بلاده السير بإجراءات «منح عفو خاص» عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة ب»إطالة اللسان» على الملك.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة الى ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.
وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن «للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص».
وتعود آخر قضية «إطالة لسان» الى نيسان/ابريل الماضي، عندما أدّى تلاسن بين امرأتين حول قيادة السيارات الى الحكم على إحداهما بالسجن لمدة عام بتهمة «إطالة اللسان على الملك»، قبل تبرئتها بأمر ملكي.
وروت آثار الدباس (34 عاما) حينها لوكالة الصحافة الفرنسية أن خلافا نشب بينها وبين سيدة أخرى حول أسلوب قيادة سيارتيهما، وأنها انتقدت السيدة وخاطبتها قائلة «قودي جيدا»، فردّت الأخرى قائلة «انا أقود أفضل منك ومن أبيك».
وقالت الدباس إنها تأثرت كون والدها متوفى، فقالت «أبي عندي أحسن من الملك».
وفوجئت الدباس لاحقا بشكوى قانونية قدمتها السيدة ضدها بتهمة «إطالة اللسان على الملك». ودانتها محكمة صلح عمان في 29 آذار/مارس الماضي وحكمت عليها بالسجن عامًا واحدًا مع وقف التنفيذ.
ولكن الدباس أخبرت الوكالة الفرنسية ايضاً إنها تلقت بعدها اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، قبل حكم جديد في محكمة الاستئناف برأتها في القضية. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط