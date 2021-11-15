العاهل الأردني يصدر عفواً خاصاً عن 155 مدانا بالتطاول على الملك

أصدر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الأحد‭ ‬عفوا‭ ‬خاصا‭ ‬عن‭ ‬155‭ ‬مدانا‭ ‬في‭ ‬احكام‭ ‬قضائية‭ ‬بتهمة‭ ‬التطاول‭ ‬على‭ ‬الملك،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭. ‬

ويحظى‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬باجماع‭ ‬وطني‭ ‬كبير‭ ‬لاسيما‭ ‬بين‭ ‬القبائل‭ ‬الأردنية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتوجه‭ ‬النقد‭ ‬الشعبي‭ ‬دائما‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لتغييرات‭ ‬وزارية‭ ‬مستمرة‭ ‬حتى‭ ‬بات‭ ‬الأردن‭ ‬اكثر‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬التعديلات‭ ‬الوزارية‭. ‬وينتهج‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬سياسة‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬منهج‭ ‬ارساه‭ ‬والده‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬الشعب‭. ‬

وجرى‭ ‬استغلال‭ ‬الضائقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬التعبئة‭ ‬السلبية‭ ‬احياناً‭. ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الإرادة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬صدرت‭ ‬الأحد،‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬عفو‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬بجرم‭ ‬إطالة‭ ‬اللسان‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العفو‭ ‬الخاص‭ ‬تضمن‭ ‬إسقاط‭ ‬كامل‭ ‬العقوبة‭ ‬عن‭ ‬155‭ ‬محكوماً‮»‬‭. ‬

وأمر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬حكومة‭ ‬بلاده‭ ‬السير‭ ‬بإجراءات‭ ‬‮«‬منح‭ ‬عفو‭ ‬خاص‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬بجميع‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬ب»إطالة‭ ‬اللسان‮»‬‭ ‬على‭ ‬الملك‭. ‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬195‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬السجن‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لمن‭ ‬يدان‭ ‬بإطالة‭ ‬اللسان‭ ‬على‭ ‬مقام‭ ‬الملك‭ ‬شفويا‭ ‬أو‭ ‬خطيا‭ ‬أو‭ ‬إلكترونيا‭ ‬أو‭ ‬أرسل‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬رسم‭ ‬هزلي‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬يمس‭ ‬كرامته‭. ‬

وورد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الأردني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬للملك‭ ‬حق‭ ‬العفو‭ ‬الخاص‭ ‬وتخفيض‭ ‬العقوبة،‭ ‬واما‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬فيقرر‭ ‬بقانون‭ ‬خاص‮»‬‭. ‬

وتعود‭ ‬آخر‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬إطالة‭ ‬لسان‮»‬‭ ‬الى‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬أدّى‭ ‬تلاسن‭ ‬بين‭ ‬امرأتين‭ ‬حول‭ ‬قيادة‭ ‬السيارات‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬إحداهما‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬إطالة‭ ‬اللسان‭ ‬على‭ ‬الملك‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬تبرئتها‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي‭. ‬

وروت‭ ‬آثار‭ ‬الدباس‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬حينها‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬خلافا‭ ‬نشب‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬سيدة‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬أسلوب‭ ‬قيادة‭ ‬سيارتيهما،‭ ‬وأنها‭ ‬انتقدت‭ ‬السيدة‭ ‬وخاطبتها‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬قودي‭ ‬جيدا‮»‬،‭ ‬فردّت‭ ‬الأخرى‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬انا‭ ‬أقود‭ ‬أفضل‭ ‬منك‭ ‬ومن‭ ‬أبيك‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الدباس‭ ‬إنها‭ ‬تأثرت‭ ‬كون‭ ‬والدها‭ ‬متوفى،‭ ‬فقالت‭ ‬‮«‬أبي‭ ‬عندي‭ ‬أحسن‭ ‬من‭ ‬الملك‮»‬‭. ‬

وفوجئت‭ ‬الدباس‭ ‬لاحقا‭ ‬بشكوى‭ ‬قانونية‭ ‬قدمتها‭ ‬السيدة‭ ‬ضدها‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬إطالة‭ ‬اللسان‭ ‬على‭ ‬الملك‮»‬‭. ‬ودانتها‭ ‬محكمة‭ ‬صلح‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬وحكمت‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬عامًا‭ ‬واحدًا‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭. ‬

ولكن‭ ‬الدباس‭ ‬أخبرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ايضاً‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬بعدها‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني،‭ ‬قبل‭ ‬حكم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬برأتها‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬

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