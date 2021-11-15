امتداد تنفي مشاركتها بالحكومة المقبلة وتؤكد توجهها نحو المعارضة

نفت حركة امتداد بزعامة علاء الركابي، أمس، مشاركتها بالحكومة المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه انها اختارت خيار المعارضة.

وقال القيادي في حركة امتداد حيدر هواس في حديث لـ(المدى)، إن “موقف حركة امتداد واضح منذ اليوم الاول من تأسيسها وهو الذهاب نحو المعارضة”، مبينا ان “حركة امتداد خارج الاتفاقات والمفاوضات التي تتم بين قادة الاحزاب السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة”.

واضاف هواس، أن “امتداد لن تشارك بالتصويت على اية حكومة، سيما وان جميع الاسماء المطروحة لشغل رئاستها مستقبلا عليهم علامات استفهام لتورطهم بسرقة المال العام، فضلا عن تورط كتل كثيرة بدماء العراقيين”، على حد وصفه.

واشار الى، أن “امتداد ستتجه نحو المعارضة الصحيحة، التي تستطيع من خلالها ممارسة عملها التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان”.

وفي وقت سابق، قال المرشح الفائز في الانتخابات عن حركة امتداد داود العيدان، إن “حركة امتداد ليس لديها إشكال مع أية جهة تُقدم على تشكيل الحكومة المقبلة، بما فيهم التيار الصدري”، مبينا ان “من شروط الحركة للذين سيشكلون الحكومة المقبلة ان يكون الوزراء عراقيين فقط، وليسوا مزدوجي الجنسية، لأننا سنرفض هذا الأمر وبشدة ولن نصوت عليه خاصة إذا كان الأمر محاصصة بين الكتل السياسية المتصارعة حاليا في العاصمة بغداد”.

وأشار العيدان، إلى أن “كتلته لديها رؤى مع بعض القريبين في الشأن السياسي، وتحالفاتها ستكون ربما داخل البرلمان، لأن الحركة ما تزال بحاجة إلى التأكد بشكل جدي من نية المقربين منها في النهوض بواقع البلد خلال المرحلة المقبلة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط