بالفيديو.. طن النفط بـ 180 دولارا.. اعترافات خطيرة من نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي

سامي الجبوري نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي، الاسم الحركي له حجي حامد، أدلى باعترافات خطيرة لأجهزة الأمن العراقية، بعد القبض عليه خارج البلاد، خلال عملية مخابراتية شاقة استغرقت 6 أشهر.

تناول تقرير مصور لقناة “الغد”، أشار إلى أن اعترافات الجبوري، كشفت أسرار التنظيم، بين عامي 2014 – 2018، خاصة أنه كان مقربا من البغدادي في تلك الفترة، حيث تولى منصب والي الركاز وهو بمثابة وزير النفط.

الركاز كانت تتكون، موزعين حسب الحقول النفطية، وقال الجبوري إن النفط كان يهرب خارج البلاد، ويباع في السوق السوداء مقابل 180 دولارا للطن.

واردات التنظيم وصلت إلى 1.250 مليار دولار سنويا، كانت تسلم إلى ديوان بيت المال التابع للتنظيم.

الجبوري، بدأ في صك الأموال الخاصة بتنظيم داعش، كاشفا أن ديوان المال كان يوزع النقود ضد قوات الأمن العراقية، وان كل عملية كانت يتم تنفيذها كانت تقدر بـ 30 ألف دولار.

ويخضع الجبوري، للمحاكمة أمام القضاء العراقي في بغداد، حيث وجهت له عدة تهم من ضمنها الانتماء لعدة تنظيمات إرهابية واشتراكه في العديد من الجرائم.

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