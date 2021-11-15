بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية – موج

بيان

في مشهد خال ٍ من الإنسانية وبعيدا عن كل قيم ومباديء وحقوق العيش الكريم، تتناقل الوكالات والقنوات الفضائية أخبار الهجرات الجماعية للالاف من العراقيين الكرام وهم يقفون على حدود بلاروسيا في مناطق خالية من الخدمات الانسانية في ظل ظروف مناخية قاسية جدا، طالبين اللجوء السياسي عسى أن يجدوا متنفسا ًأو فرصة للعيش بكرامة خارج حدود بلدهم، فهنيئا للحكومة هذه الموجات المستمرة من النزوح داخل والى خارج البلاد وهنيئاً لها على صمتها وتأخر الاستجابة لانقاذهم.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية– موج

بغداد 14 تشرين الثاني 2021

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