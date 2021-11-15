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تنسيقية الكورد الفيليين تناقش الأوضاع الراهنة وتضع برنامجا للمرحلة المقبلة

عقدت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين عصر السبت ١٣ تشرين الثاني  اجتماعا بحضور عدد من أعضائها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد و الحراك الحالي لتشكيل الحكومة المقبلة فضلا على بحث قضية الكورد الفيليين وكيفية التحرك لاستمرار المطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية.
كما تم بحث سيناريوهات الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام بعد اعلان النتائج النهائية للأنتخابات و وضع برنامجا للعمل وزيارة قيادات القوى السياسية و الكتل البرلمانية بغية ايجاد حلول لمشاكل شريحة الكورد الفيليين.
واكد الاجتماع على استمرار التواصل مع جميع الاطراف فضلا على الفريق القانوني للأمم المتحدة في العراق، لبحث كيفية تفعيل قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا التي عدت جريمة تغييب وتهجير الكورد الفيليين، جريمة إبادة جماعية.
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