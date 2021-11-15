جمهور حاشد يحتفل بعد رفع الوصاية عن بريتني سبيرز

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬مسار‭ ‬قضائي‭ ‬استمر‭ ‬أشهرا‭ ‬طويلة‭ ‬وشهد‭ ‬تطورات‭ ‬مثيرة،‭ ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬أخيراً‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬للمغنية‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬صلاحية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬حياتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الوصاية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معطاة‭ ‬لوالدها‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬اثقلت‭ ‬كاهلها‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬ووصفتها‭ ‬النجمة‭ ‬بأنها‭ “‬تعسفية‭”.‬

وقالت‭ ‬القاضية‭ ‬بريندا‭ ‬بيني‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬إن‭ “‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬وممتلكاتها‭ ‬تتوقف‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭”. ‬وكتبت‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬عبر‭ “‬إنستغرام‭” ‬معلّقة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ “‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأمضي‭ ‬بقية‭ ‬النهار‭ ‬وأنا‭ ‬أبكي‭!!! ‬أنه‭ ‬افضل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬حياتي‭…‬الحمد‭ ‬لله‭”‬،‭ ‬شاكرةً‭ ‬محبّيها‭ ‬دعمهم‭. ‬ولم‭ ‬تحضر‭ ‬سبيرز‭ ‬الجلسة‭ ‬الجمعة‭ ‬بواسطة‭ ‬رابط‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭. ‬

وقال‭ ‬وكيلها‭ ‬المحامي‭ ‬ماثيو‭ ‬روزنغارت‭ ‬لدى‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ “‬ما‭ ‬ينتظر‭ ‬بريتني،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬بريتني‭ ‬نفسها‭”. ‬

وكان‭ ‬روزنغارت‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬أن‭ “‬شبكة‭ ‬أمان‭” ‬ستتولى‭ ‬ضمان‭ ‬شؤون‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬المالية‭ ‬ورفاهيتها‭. ‬وسيستمر‭ ‬المحاسب‭ ‬الذي‭ ‬اختارته‭ ‬وصياً‭ ‬مالياً‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬ممتلكاتها‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬المغنية‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حصلت‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬بسحب‭ ‬الوصاية‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬جايمي‭ ‬سبيرز،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬استعادة‭ ‬التحكم‭ ‬بحياتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬القاضية‭ ‬بيني‭ ‬الجمعة‭ ‬بإلغاء‭ ‬تدبير‭ ‬الوصاية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بعد‭ ‬الاضطرابات‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬عانتها‭.‬

‭”‬طفح‭ ‬الكيل

وتحظى‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بدعم‭ ‬جيش‭ ‬من‭ ‬المعجبين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بـ‭”‬تحرير‭” ‬المغنية‭. ‬وقد‭ ‬تجمعوا‭ ‬مجدداً‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬الجمعة‭ ‬دعما‭ ‬لها‭.‬وقال‭ ‬أحدهم‭ ‬ويدعى‭ ‬إدوارد‭ “‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تصديق‭ ‬ذلك،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أرادته‭ ‬دائماً‭. ‬بات‭ ‬يمكنها‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬تحلّق‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬طائر‭ ‬الفينيق،‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭”. ‬وقال‭ ‬معجب‭ ‬آخر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬بريتني‭ ‬حرة،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭”.‬

وأحدثت‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الفائت‭ ‬عندما‭ ‬أكدت‭ ‬للمحكمة‭ ‬أنها‭ “‬مصدومة‭” ‬و‭”‬محبطة‭”‬،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬روته‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬سحب‭ ‬لولب‭ ‬رحمي‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬إنجاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬أرغمت‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬أدوية‭ ‬كانت‭ ‬تشعرها‭ ‬بحالة‭ “‬سكر‭”.‬

واشتكت‭ ‬المغنية‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬اضطرارها‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬رغم‭ ‬تدبير‭ ‬الوصاية‭ ‬هذا‭ ‬و‭”‬دفع‭ ‬المال‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬حولها‭” ‬من‭ ‬دون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بحياتها‭. ‬وكان‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬خصوصا‭ ‬دفع‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬محامي‭ ‬والدها‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعارضونها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭.‬

وقالت‭ ‬يومها‭ “‬كل‭ ‬ما‭ ‬أريده‭ ‬هو‭ ‬استعادة‭ ‬زمام‭ ‬حياتي‭ ‬فقد‭ ‬مرّت‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬وطفح‭ ‬الكيل‭”.‬

وفي‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الفائت،‭ ‬أصدرت‭ ‬القاضية‭ ‬بيني‭ ‬قراراً‭ ‬يجيز‭ ‬لسبيرز‭ ‬اختيار‭ ‬محاميها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مسموحاً‭ ‬لها‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2008‭.‬

وتمكن‭ ‬هذا‭ ‬المحامي،‭ ‬وهو‭ ‬ماثيو‭ ‬روزنغارت،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ينتزع‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬قراراً‭ ‬بكفّ‭ ‬يد‭ ‬جايمي‭ ‬سبيرز‭ ‬عن‭ ‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬ابنته،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ “‬رجل‭ ‬قاس‭ ‬وسامّ‭ ‬ومتعسف‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬لإلغاء‭ ‬الوصاية‭ ‬عليها‭ ‬كلياً‭. ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬جايمي‭ ‬سبيرز‭ ‬نفى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إساءة‭ ‬أو‭ ‬اختلاس،‭ ‬طلب‭ ‬المحامي‭ ‬روزنغارت‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬إدارته‭ ‬لشؤون‭ ‬ابنته‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬ومسائل‭ ‬مالية‭ ‬عالقة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأتعاب‭ ‬المحامين‭ ‬والتي‭ ‬تفوق‭ ‬المليون‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭”.‬

ومن‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬المغنية‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوصاية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬خطيبها‭ ‬سام‭ ‬اصغري‭ ‬الذي‭ ‬التقته‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬عندما‭ ‬غنيا‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المصورة‭ ‬من‭ ‬أغنيتها‭ “‬سلامبر‭ ‬بارتي‭”.‬

ونشر‭ ‬المدرب‭ ‬الرياضي‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬أخيراً‭ ‬عالم‭ ‬التمثيل‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ “‬أنستغرام‭” ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬بجانب‭ ‬خطيبته،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يرتدي‭ ‬قميص‭ “‬حرروا‭ ‬بريتني‭”.‬

ولسبيرز‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬ولدان‭ ‬من‭ ‬زواج‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬كيفين‭ ‬فيدرلاين،‭ ‬ولم‭ ‬يستمر‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬صديق‭ ‬الطفولة‭ ‬جيسون‭ ‬ألكسندر‭ ‬سوى‭ ‬برهة‭ ‬إذ‭ ‬ألغيَ‭ ‬بعد‭ ‬55‭ ‬ساعة‭ ‬فحسب‭.‬

وبيعت‭ ‬من‭ ‬اسطوانات‭ “‬أميرة‭ ‬البوب‭” ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ “‬بيلبورد‭” ‬للفنانين‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭.‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط