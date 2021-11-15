 طوارئ قصوى في إيران عقب زلزالين عنيفين

طهران: وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها زلزالان عنيفان في جنوب البلاد.

وأمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جميع الأجهزة الإغاثية والوزارات المعنية، باتخاذ ما يلزم بشكل عاجل للمواطنين المتضررين في محافظة هرمزكان التي تعرضت لزلزالين بفارق زمني بسيط، بقوة 6،4 و6،3 على مقياس ريختر عصر أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، وقوع هزة ارتدادية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر في ضواحي مدينة “قلعة قاضي” بمحافظة هرمزكان (جنوب)؛ وذلك عقب الزلزالين اللذين حدثا نحو الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي في المحافظة نفسها.

وفي سياق متصل، قال مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان “مهرداد حسن زادة”، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون، إثر الزلزالين، وعن الاضرار المادية الناجمة عن الزلزالين، أشار زادة الى أن الحادث أدى الى تشققات في جدران بعض المنازل بمدينة “فين” الواقعة شمالي بندر عباس (مركز المحافظة).

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ”المركز الوطني للأرصاد” الإماراتي، أمس الأحد، زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 16:07 عصراً بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشعر به سكان دبي. كما سجلت محطات الأرصاد السعودية بيانات مماثلة وشعر سكان مدن الساحل الشرقي للمملكة بالزلزال الإيراني.