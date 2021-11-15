فيديو فاضح .. فضيحة محمد رمضان مع ملكة جمال الهند وسمير صبري يقاضي الاول

وجاء في القضية أن سمير صبري تقدم بشكوى ضد محمد رمضان للنائب العام في مصر ، قائلًا فيها ان مخالفته للأخلاق العامة والقيم الاجتماعية ، ولم يأخذ سمة الحياة الاجتماعية في الاعتبار .

وقالت الكاتبة إن رمضان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “ينتهك الأخلاق ويحرض على الفجور والتحرش ، مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا ويقال إنها ملكة جمال الهند.

وأضافت الكاتبة أن الفنانة المصرية ظهرت في الفيديو ، قائلة: “في كثير من اللقطات الموحية ، يرتدي بدلة سوداء بلا قميص تحتها ، بينما الفنانة الهندية ترتدي فستانًا أسود بكتف واحد مع فتحة طويلة على ساق واحدة.

رمضان كان يتحسس جسد الشابة الهندية .. وهذا بحد ذاته يحرض على الفجور والفحشاء بين الشباب ، ويشجع على التحرش الجنسي ، متناسين أنهمتزوج و أب لطفل .

وطلب المحامي المصري أمرًا بالتحقيق في الخطاب وتقديم رمضان للمحاكمة الجنائية.