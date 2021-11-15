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فيديو فاضح .. فضيحة محمد رمضان مع ملكة جمال الهند وسمير صبري يقاضي الاول

رفع المحامي المصري سمير صبري دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان الذي أثار مرة أخرى الجدل حول مجموعته التصويرية مع النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا .

وجاء في القضية أن سمير صبري تقدم بشكوى ضد محمد رمضان للنائب العام في مصر ، قائلًا فيها ان مخالفته للأخلاق العامة والقيم الاجتماعية ، ولم يأخذ سمة الحياة الاجتماعية في الاعتبار .

وقالت الكاتبة إن رمضان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “ينتهك الأخلاق ويحرض على الفجور والتحرش ، مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا ويقال إنها ملكة جمال الهند.

وأضافت الكاتبة أن الفنانة المصرية ظهرت في الفيديو ، قائلة: “في كثير من اللقطات الموحية ، يرتدي بدلة سوداء بلا قميص تحتها ، بينما الفنانة الهندية ترتدي فستانًا أسود بكتف واحد مع فتحة طويلة على ساق واحدة.

رمضان كان يتحسس جسد الشابة الهندية .. وهذا بحد ذاته يحرض على الفجور والفحشاء بين الشباب ، ويشجع على التحرش الجنسي ، متناسين أنهمتزوج و أب لطفل .

وطلب المحامي المصري أمرًا بالتحقيق في الخطاب وتقديم رمضان للمحاكمة الجنائية.

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