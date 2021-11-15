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مسرور بارزاني: مهربو البشر خدعوا مواطنينا عند حدود أوروبا وسنعمل على ضمان سلامتهم

“أشعر بقلق بالغ حول محنة مواطنينا، إلى جانب الآخرين على حدود الاتحاد الأوروبي”.

عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد عن بالغ قلقه إزاء أوضاع مواطني الإقليم وباقي الأشخاص العالقين على حدود بيلاروس وبولندا، مشيراً في الوقت نفسه إلى تعرضهم لخداع من قبل شبكات تهريب البشر.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر “أشعر بقلق بالغ حول محنة مواطنينا، إلى جانب الآخرين على حدود الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن “رفاهيتهم هي مسؤوليتنا المشتركة”.

وأوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان أن العالقين على الحدود “تعرضوا لخداع من قبل المهربين وتجار البشر وتم استغلالهم من شبكات خارجية”.

وتابع “أنا على اتصال مع شركائنا، وسنعمل على ضمان سلامة مواطنينا وأمنهم”.

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