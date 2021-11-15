ملا بختيار يتهم جهات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بتسميمه

اتهم‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬ملا‭ ‬بختيار،‭ ‬الأحد،‭ ‬جهات‭ ‬لم‭ ‬يسمها‭ ‬داخل‭ ‬حزبه‭ ‬بمحاولة‭ ‬اغتياله‭ ‬بواسطة‭ ‬إطعامه‭ ‬السُم‭.‬

وقال‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬معقل‭ ‬حزبه‭ ‬الذي‭ ‬اسسه‭ ‬الراحل‭ ‬جلال‭ ‬طالباني‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬تم‭ ‬إطعامي‭ ‬السُّم،‭ ‬وهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬أُرتكبت‭ ‬بحقي‭ ‬قبل‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬تموز‭ ‬الماضي‭ ‬وفقا‭ ‬لمعومات‭ ‬حصلت‭ ‬عليها،‭ ‬وأن‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيالي‭ ‬بالسم‭ ‬تم‭ ‬إثباتها‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬الطبية‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬إطعامه‭ ‬السم‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬سياسية‭ ‬وحزبية‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتهم‭ ‬أحداً‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬المتهم‭ ‬بريء‭ ‬حتى‭ ‬تثبت‭ ‬إدانته‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬الشخصي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تعهد‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المتورط‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬اغتياله‭ ‬إذا‭ ‬قدم‭ ‬إليه‭ ‬واعترف‭ ‬بذنبه‭ ‬فإنه‭ ‬سيعفو‭ ‬عنه‭ ‬ولن‭ ‬يسمح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬حتى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالتعرض‭ ‬له‮»‬‭ ‬واضاف”‭ ‬انا‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬لم‭ ‬ارتكب‭ ‬اي‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬ولايوجد‭ ‬اي‭ ‬شك‭ ‬من‭ ‬مواقفي‭ ‬المخلصة‭ ‬والحريصة‭ ‬وكنت‭ ‬رفيقا‭ ‬وصديقا‭ ‬لجميع‭ ‬القوى‭ ‬المناضلة‭ ‬ولا‭ ‬ارى‭ ‬اي‭ ‬سبب‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬هذا‭ ‬الجريمة‭ ‬ضدي”‭.‬

وتابع،‭ ‬“نحن‭ ‬سلمنا‭ ‬جميع‭ ‬صلاحياتنا‭ ‬وسلطاتنا‭ ‬الى‭ ‬الشباب‭ ‬بعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬الى‭ ‬تسميمي؟،‭ ‬اخترنا‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬السياسي‭ ‬ومصلحة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومنحنا‭ ‬فرصة‭ ‬لشباب‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الاسف‭ ‬حدث‭ ‬ما‭ ‬حدث”‭.‬

واوضح‭ ‬ملا‭ ‬بختيار”‭ ‬عندما‭ ‬وصلني‭ ‬خبر‭ ‬تسميمي‭ ‬لم‭ ‬اخبر‭ ‬احداً‭ ‬وذهبت‭ ‬بكل‭ ‬هدوء‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬وبعد‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬وظهور‭ ‬نتائج‭ ‬فحصي‭ ‬اتضح‭ ‬لي‭ ‬بانني‭ ‬تعرضت‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬تسمم‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬ارسلت‭ ‬نتائج‭ ‬الفحوصات‭ ‬الى‭ ‬الرفيق‭ ‬بافل‭ ‬طالباني‭ ‬ومؤسسة‭ ‬المعلومات‭ ‬وعدت‭ ‬الى‭ ‬السليمانية‭ ‬والتقيت‭ ‬الرفيق‭ ‬بافل‭ ‬طالباني‭ ‬مرتين‭ ‬والتقيت‭ ‬مسؤول‭ ‬وكالة‭ ‬المعلومات‭ ‬وتحدثنا‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬تسميمي‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬توجهت‭ ‬الى‭ ‬المانيا‭ ‬وتلقيت‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم”‭.‬

وأكد‭ ‬بختيار‭ ‬انه‭ ‬“لا‭ ‬اوجه‭ ‬اصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيقات‭ ‬القضائية‭ ‬وادعو‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬اقترفت‭ ‬ضدي‭ ‬ولن‭ ‬اتنازل‭ ‬عن‭ ‬حقي‭ ‬ابداً،‭ ‬وانا‭ ‬لن‭ ‬استبق‭ ‬التحقيقات”،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬“السم‭ ‬اعطي‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاكل‭ ‬ولا‭ ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اذكر‭ ‬معلومات‭ ‬اكثر‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيقات‭. ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬ضدي‭ ‬وضد‭ ‬بعض‭ ‬قيادات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬جريمة‭ ‬لاتغتفر”‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬“القرارات‭ ‬الاخيرة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬هي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الاصلاح‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬وفقا‭ ‬لبرنامج‭ ‬شامل‭ ‬يضم‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬ويكون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني”‭.‬‭ ‬

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