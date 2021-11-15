من أقوال  الحكيم الحافي :  المجموعة الشعرية للأديب حميد الحريزي . تضع الأمور في نصابها الصحيح

يمتلك الاديب ( حميد الحريزي ) عدة مواهب في التعاطي مع مختلف الاجناس الأدبية , ودائم النشاط والمثابرة الحثيثة , في اظهار قدرته الابداعية والفكرية التي ترتكز على منهج سياسي واضح في الرؤية والتعبير الدال . ويطرح أفكاره بكل شجاعة وجرأة في المكاشفة الصريحة في التناول والطرح , وفي منهجية أدبية بالغة الدقة في التعبير في النص الادبي , ان يكون نصاً مفتوحاً يتفاعل بين الكاتب والقارئ أو المتلقي , في حوار صريح في المحاججة والتفكير وشحن الذهن في التأمل والتمعن في البنية الفكرية للنص , ان يتفاعل في الوعي والتثقيف في مكنونية النص الادبي ( الشعر / السرد ) في اسلوبه الواقعي خامته من موجودات الواقع بدون تزلف وتكلف وتجميل , اي أنه يبتغي الصراحة في الكشف , التي تحمل دلالات عميقة في المعنى والايحاء والرمز , في جمالية شحنات التفاعل المتبادل بين النص والقارئ , بعرض مرآة الواقع بكل عتبات زجاجها المتصدع في منصاته اشكالها , التي تحرث في التباين والتناقض , في المتغيرات المتحولة والمتقلبة . وهذا ما سعى اليه في مجموعته الشعرية ( من اقوال الحكيم الحافي / نصوص عراقكو ) نصوص شعرية غير مألوفة في الطرح والتناول . في محاولاته التجريبية في مختبره الادبي والفكري . في تجربته الجدية في صياغة شعر الومضة أو القصيدة القصيرة أو القصيدة المركزة , التي تقترب من ضفاف شعر الهايكو , ولكن في اسلوبية مختلفة في الصياغة ورسم اللوحة الشعرية , يحملها افكاره السياسية والفكرية في التعبير . تبدأ كل النصوص الشعرية بمفردة واحدة ( لأنه / لأنها ) وينتهي في تعريف مدلول النص الشعري البليغ , في تجربته الجديدة بدلاً من ان يضع تعريف مدلول المفردة التعبيرية في المقدمة , يضعها في النهاية أو في الختام , في مدلولها العام والحسي والشعوري , وهي من مفردات صلب الواقع القائم , في كل منطلقاته السياسية والفكرية والاجتماعية . في ذائقة الانزياح الشعري , الذي يستمد من موروثات التراث الثوري ورموزه البارزة والمعروفة على نطاق واسع , القديم والحديث . في المعنى العميق في خيبات الواقع الفعلي , الذي يحرث في التباين الطبقي العميق والشاسع في الشرخ الاجتماعي . وكذلك في سلوكية الشيطنة بأسم الدين والعادات الاجتماعية الموروثة , بأن يكون السلطان المالك المطلق ولي الله على الارض , والرعية الحفاة لاتملك سوى قدميها العاريتين أو الحافيتين , وتكون تحت رحمة حوافر سوط الظلم والحرمان والطغيان . ان الاديب ( حميد الحريزي ) يرى الامور الجارية في سيميائيتها الطاغية , ويفسرها في المنظور الثوري الواقعي دون تزلف ومساومة وتهادن , انه يضرب في عمق الهدف . من اجل ان تسطع وتعلو راية ونور الحق والعدل على جميع الرايات الآخرى , وتعرية عورات الزيف والنفاق بالضحك على ذقون البسطاء من الناس , وتعرية زيف ( الانا ) في هالتها وبهرجتها المنافقة .



ان نصوص الومضة الشعرية هي بانوراما عراقية بكل تلاوينها واشكالها واصنافها , المرئية واللامرئية . ان الاديب ( حميد احريزي ) يؤمن بسلاح الكلمة الصادقة تضيء بقع عتمة الظلام المعتمة .



×× بعض العينات من الرسوم التصويرية لنصوص شعر الومضة :



× البرلماني : لم يعد ممثل الشعب والناطق بأسمه , وانما اصبح لص الشعب , يفكر كيف يسرق وكيف ينهب , بعدما سرق أصوات ناخبيهِ .



لأنهُ



سارقٌ محترفٌ



سرقَ أصواتِ ناخبيهِ

مُنحَ عضويةُ شرفٍ



في نقابةِ



اللصوصِ ,



برلماني



× الزيف والخداع والانتهازية اصبحت تجارة رابحة في المسرح السياسي الانتهازي , بعدما يدعي بأنه ينطق بأسم الثورة والثورية التي باعها بسعر زهيد , وخان رفاق دربهِ بحفنة من المال .



لأنهُ



بلا شرفٍ



خلعَ شعاراتهِ في أبوابِ



السفاراتِ ,

خانَ رفاقَ الدربِ ,



باعَ سلاحهُ الأعداء



الوطن ” الثائر “

الثائر المزيف



× الثائر الحقيقي لا يهاب الارهاب والظلام , ويحارب القهر والظلم , من أجل اعلى كلمة الحق .



لأنهُ



لا يقبلُ الظلمَ



يحاربُ القهرَ والظلامَ



كان محطَّ



أنظار العسس ,



ثائر



× الحلم في المدينة الفاضلة كما حلم بها افلاطون في جمهوريتهُ , اصبحت صعبة المنال , فقد اندثرت بزوغها واشراقها .



لأنهُ



يعلم أن حلمهُ



مستحيلٌ ,



جمهوريتهُ لن تسودَ ,



دثرها بدثارِ



الاملِ



أفلاطون



× الدواعش لا يعرفون معنى للدين والقيم والاخلاق , وانما يعرفون القتل والذبح وسفك الدماء على صوت التكبير بأسم الله ,



لأنهُ



لا يعرفُ معنى الدينِ ,



نَحرَ أسيره مكبراً بإسم اللهِ



لا يعلمُ



أنه كمن قتل خلق اللهِ



جميعاً



الداعشي



× التشريني كشف زيف الاحزاب الحاكمة في شراء الذمم في الأصوات الانتخابية وكره اللون البنفسجي الذي أصبح سلماً للفاسدين في الجلوس على كرسي السلطة .



لأنهُ



أنسانٌ



كشفَ زيفَ صناديقهمْ ,



كِرهَ اللونَ البنفسجي



وسيلة الفاسدينَ ,



لأرتقاءِ كراسي السلطةِ ,



التشريني



× الانسان الحر يرفض ويمقت العبودية والخنوع , يتهم بالالحاد لانه رفض كلمة سيدي , فحكم بالإعدام ,



لأنهُ



يمقتُ



العبوديةَ ,



أتهمَ بالالحادِ ,



هرب من جيشهم رافضاً



كلمة سيدي ,



حكمَ عليهِ بالإعدام ,



العراقي الحُر



× الأم هي , سر استدامة الحياة والجنة خلقت تحت أقدامها .



لأنها



سرَُ



استدامة الحياةِ ,



فالجنة تحتَ



أقدامها ,



الأم



× الوردة اصبحت رمز الحب والعشاق , تمنح عطرها للجميع .



لأنها



جميلةٌ



تحب كل العشاقِ



تمنحُ

عطرها للجميعِ



بلا ثمنِ



الوردة



× الامام الحسين يبقى المثل الاعظم في الصمود والتحدي , الذي لا يعرف الخنوع …. هيهات منا المذلة .



لأنهُ



قدمَ الروحَ والمالَ والعيالَ ,



لأنهُ لا يعرف الخنوع



والخضوع ,



مهما لطمتمُ الصدورَ ,



لأنكم سراقٌ ,



بريءٌٌ من نفاقكم ,



الحسين



× عنوان الكتاب : من اقول الحكيم الحافي



× المؤلف : حميد الحريزي



سنة الطبع : عام 2021



عدد الصفحات : 164 صفحة



جمعة عبدالله

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