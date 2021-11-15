وفاة شقيق عبد الله أوجلان بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ 11 ساعة



توفي عثمان أوجلان، شقيق زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان ، اليوم الاثنين (15 تشرين الثاني 2021)، في أحد مستشفيات مدينة أربيل.



وبحسب المعلومات توفي عثمان أوجلان، الذي نقل إلى المستشفى في أربيل لتلقي العلاج صباح اليوم الساعة 04:30.

وكان عثمان أوجلان شقيق زعيم حزب العمال الكوردستاني، في المستشفى تحت إشراف طبي دقيق، وتوفي اليوم بسبب إصابته بكورونا.

ولد عثمان أوجلان عام 1958 في قرية العمارة بمحافظة أورفة بكوردستان تركيا.

كان عثمان أوجلان أحد كبار قادة حزب العمال الكوردستاني ويقيم في أربيل منذ عام 2004 بعد انشقاقه عن حزب العمال الكوردستاني، كما أنه من المقرر أن يتم دفنه في أربيل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط