253 نائباً من برلمان 2018 سيغيبون عن مجلس النواب الجديد

بغداد/ تميم الحسن

خسر نحو نصف المرشحين النواب في برلمان (2018-2021) الانتخابات التشريعية الاخيرة، فيما سيغيب عن المجلس الجديد 253 نائبا بين خاسر ولم يشترك في الانتخابات. وبذلك سيكون ثلثا البرلمان القادم من الوجوه الجديدة باستثناء 18 نائبا من الدورات السابقة وعدد محدود من المسؤولين التنفيذيين.

وتصدرت نينوى قائمة اكثر المحافظات التي شهدت خسارة للنواب، حيث لم يحصل نحو ثلثي المرشحين من النواب على مقاعد. وتأتي بعدها ذي قار، ثم العاصمة بغداد، فيما اقل الخسارات كانت في محافظة الانبار حيث عاد نحو نصف النواب المرشحين. وشارك تحالف تقدم في اكثر عدد من النواب العائدين الى البرلمان القادم، يليه دولة القانون، وتحالف الفتح، فيما لم يعد اي نائب عن حزب كردي واحد. وبحسب النتائج التي نشرتها مفوضية الانتخابات (غير المصادق عليها رسميا) فان 76 نائبا فقط فازوا بالانتخابات من اصل نحو 180 نائبا خاضوا التنافس.

مقابل فوز 14 نائبا فقط من الدورات البرلمانية الاربع الماضية، من اصل 81 نائبا سابقا شاركوا في الانتخابات. وخسارة النواب هذه الدورة هي الاشد مقارنة بانتخابات 2018، حيث صعد حينها 97 نائبا الى البرلمان المكون من 329 نائبا، والذي حل نفسه قبل ثلاثة ايام من انتخابات تشرين الماضية.

النواب العائدون

ونجح 23 نائبا من اصل 29 بالفوز في بغداد (69 مقعدا)، وانحصرت اسماء الفائزين في نواب 2018، باستثناء 3 نواب من الدورات السابقة.

واعاد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الى العاصمة نائبين من 2018، بينهما نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، والنائب ستار العتابي. مقابل عودة النائبين السابقين القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، والنائبة الصدرية مها الدوري. الى ذلك اعاد دولة القانون الى بغداد 5 نواب، أبرزهم رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان المنحل احمد الكناني. ونجح تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، في اعادة 7 نواب الى العاصمة، ابرزهم زياد الجنابي، ليث الدليمي، ووحدة الجميلي. كما اعاد تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر 3 نواب، ابرزهم رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني.

اضافة الى ذلك عاد النائب محمد شياع السوداني عن تيار الفراتين، والنائب احمد الاسدي عن حركة السند الوطني التابعة لتحالف الفتح الذي لم ينجح باعادة اي نائب. الى جانب نائب وحيد ضمن الترشيحات الفردية الذي استطاع العودة الى البرلمان وهو النائب حسين عرب، الذي كان يتزعم كتلة ارادة، حنان الفتلاوي في البرلمان السابق. اما البصرة (25 مقعدا) فعاد 6 نواب، اثنين منهم تابعين لتحالف جديد تحت اسم “تصميم” بزعامة محافظ البصرة اسعد العيداني، ونائب واحد ضمن تحالف الفتح، ونائب ضمن السند الوطني.

كذلك فاز في البصرة النائب عبدالامير المياحي عن تحالف العقد، وامرأة وحيدة ترأس حزبا وهي النائبة زهرة البجاري عن حزبها حركة بلادي. وفي ميسان (10 مقاعد)، عائد نائبان اثنان فقط من اصل 10 نواب خاضوا التنافس. والفائزان هما: النائب محمود أديب عن التيار الصدري، والنائب بهاء الدين نوري عن دولة القانون. اما ذي قار (19 مقعدا) فلم ينجح غير نائب واحد بالفوز ضمن 13 نائبا خاضوا التنافس من 2018، و5 من الدورات البرلمانية السابقة.

والفائز الوحيد من 2018 هو غايب العمري عن التيار الصدري. وفي النجف (12 مقعدا) لم ينجح اي نائب من اصل 5 نواب خاضوا التنافس بالعودة الى البرلمان، باستثناء لقاء آل ياسين عن التيار الصدري، وهي نائبة عن دورات سابقة. في غضون ذلك اعادت بابل (17 مقعدا) 5 نواب، 4 منهم من دورة 2018، وهم واحد من التيار الصدري النائب سلام الشمري، واثنان من الفتح، وواحد من “تقدم”.

وفي واسط (11 مقعدا)، عاد نائب واحد فقط من اصل 9 وهو علي الدلفي عن تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم.

اما في القادسية (11 مقعدا) فعاد 3 نواب من 2018، وهم اثنان ضمن تحالف الفتح، وواحد ضمن دولة القانون، ونائب سابق من الدورات الماضية. وفي المثنى (7 مقاعد)، عاد النائب السابق الذي لم يؤد اليمين الدستوري باسم خشان ضمن الترشيحات الفردية، والنائب عن قوى الدولة فالح الساري، اضافة الى نائب من دورات سابقة. اما كربلاء (11 مقعدا) فحجز النائب ياسر صخيل عن دولة القانون مقعدا الى جانب النائبة منال حميد عن تحالف قوى الدولة، ومرشح واحد من الدورات الماضية.

مقاعد الشمال والغرب

في نينوى (31 مقعدا) هناك 16 نائبا عادوا الى البرلمان، من اصل 34 نائبا، بينهم 11 من نواب 2018. واعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني 3 نواب ابرزهم شيروان الدوبرداني، مقابل 4 نواب ضمن تحالف تقدم، ابرزهم فلاح اللهيبي ومحاسن حمدون. اضافة الى نائب واحد لكل من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف عقد بزعامة فالح الفياض، وحركة حسم بزعامة النائب ثابت العباسي، ومرشح واحد فردي هو النائب نايف الشمري.

وفي ديالى (14 مقعدا) عاد 6 نواب، اثنان منهم ضمن تحالف تقدم، واثنان آخران ضمن “عزم”، اضافة الى نائب عن فتح وآخر ضمن الترشيحات الفردية. بالمقابل عاد 6 نواب من 2018 الى الانبار (15 مقعدا)، وجميعهم ضمن تحالف تقدم، اضافة الى نائب واحد من الدورات السابقة.

وفي صلاح الدين (12 مقعدا) فاز 3 نواب وهم النائب احمد الجبوري، زعيم تحالف جماهيرنا، والنائب مثنى السامرائي عن تقدم، والنائب مهدي تقي عن الفتح.

نواب كردستان

وفي اربيل (15 مقعدا) نجح اثنان فقط من النواب بالعودة الى البرلمان الخامس (القادم)، والاثنان ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني. الى ذلك فاز نائبان عن 2018 في دهوك (11 مقعدا)، وهما النائبة فيان صبري عن الحزب الديمقراطي، والنائب جمال كوجر ضمن الترشيحات الفردية.

وفي السليمانية (18 مقعدا) عاد نائب واحد عن برلمان 2018، وهو النائب مثنى أمين ضمن الترشيحات الفردية، اضافة الى نائب من الدورات الماضية. وفي كركوك (12 مقعدا)، عاد 4 نواب، ضمن تحالفات: التركمان الموحد، التحالف العربي تقدم، والنائب ديلان غفور وحيدا ضمن الترشيحات الفردية. وسجلت كردستان الحزب الوحيد من الاحزاب الكبيرة التي لم تُعد اي نائب وهو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي خاض الانتخابات تحت اسم “تحالف كردستان”.

وزراء

اما على مستوى الوزراء المرشحين فنجح اثنان فقط من أصل 5 في الحصول على مقعد في البرلمان، وهما الوزير عادل الركابي عن ذي قار، ضمن الترشيحات الفردية، وايفان يعقوب، وزيرة الهجرة ضمن “كوتا” المسيحيين.

وخسر بالمقابل كل من وزير الرياضة عدنان درجال في بغداد، وزير الاتصالات اركان الشيباني عن ديالى، ووزير التجارة علاء الجبوري عن نينوى. بالمقابل خسر السباق وزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان عن بغداد، ووزير العلوم السابق عبدالكريم السامرائي صلاح الدين، وزير الدولة السابق صلاح الجبوري عن ديالى

محافظون

وتمكن بالمقابل 4 محافظين من اصل 5 دخلوا التنافس، في الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل. وهم محافظ البصرة اسعد العيداني زعيم “تصميم”، عمار جبر محافظ صلاح الدين عن “تقدم”، راكان الجبوري عن التحالف العربي، والانبار علي فرحان عن “تقدم”. والمحافظ الوحيد الذي خسر الانتخابات هو محافظ بغداد محمد جابر العطا، الى جانب 7 رؤساء مجالس محافظات لم ينجح منهم اي احد في الحصول على مقعد، ابرزهم رئيس مجلس محافظة بغداد السابق رياض العضاض، وبابل رعد الجبوري.

حصة المكونات

اما عن “كوتا” المكونات فقد عاد نائبان اثنان الى البرلمان، وهما بيداء خضر، وأسوان الكلداني عن “كوتا” المسيحيين ضمن حركة بابليون.

ومقاعد المكونات هي 9 مقاعد، خمسة مخصصة للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الصابئة، الايزيديين، والكرد الفيليين، والشبك.

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