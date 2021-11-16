الجزائر تبحث عن نقطة لبلوغ الدور الحاسم

باريس: أ ف ب

يبدو ان مشوار الجزائر في بلوغ الدور الحاسم خال من التعقيد، وذلك عندما تواجه بوركينا فاسو غدا الثلاثاء، اذ يكفيها التعادل لمواصلة رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

قطعت الجزائر شوطاً هاماً نحو الصدارة بفوز كبير على جيبوتي 4 – صفر، شهد تسجيل لاعب وست هام الإنكليزي سعيد بن رحمة باكورة أهدافه الدولية مع الخضر، لترفع رصيدها إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.

قال مدربها جمال بلماضي بعد الفوز :”سعيد لاداء فريقي. أثبت اللاعبون قدراتهم في ظروف مختلفة. برغم التغييرات حافظوا على تركيزهم مطبقين التعليمات بحذافيرها ما سمح له بتقدم مريح باكراً”.

تابع لاعب مرسيليا الفرنسي سابقاً “فضّلت في الشوط الثاني إراحة بعض اللاعبين وتجنب التدخلات العنيفة من لاعبي جيبوتي”.

وكانت الجزائر قد شاركت في كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16.

وبفوزهم الأخير، عزز الجزائريون رصيدهم إلى 32 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات.

تابع بلماضي “يجب أن نركّز على بوركينا فاسو. الفوز ضروري للتأهل عن جدارة إلى الملحق الفاصل”.

وأشار بلماضي إلى إصابة لاعبه يوسف بلايلي، صاحب هدف السبق بعد اهداره ركلة جزاء، بكاحله “تعرض لضربة على كاحله. ليست خطيرة، هو قوي، لكن كاحله متورّم”.

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