الحكومة تحفز نازحين على العودة لمناطقهم

أفادت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، أمس الاثنين، انها بدأت بتسجيل العوائل النازحة في مخيم الجدعة الخامس ضمن حدود محافظة نينوى، وتقديم مساعدات مالية للراغبين بالعودة قدرها مليون دينار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “الوزارة باشرت بالتنسيق والتعاون مع الوقف السني في المحافظة بتسجيل اسماء العوائل الراغبة بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية” .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير بحسب البيان، انه “استناداً لتوجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين، واستكمالاً لإنهاء ملف النزوح في محافظة نينوى وغلق آخر مخيم من مخيماتها وبالتنسيق مع الوقف السني، تمت الزيارة الميدانية برفقة رئيس اللجنة الخاصة بتوزيع المنح المالية المخصصة من الوقف السني والبالغة (مليون دينار) الى العوائل الراغبة بالعودة”.

واضاف جهاكير، انه “بدأ العمل لاستقبال العوائل الراغبة بمغادرة المخيم بغية تسليم المبلغ، بحضور ادارة المخيم والجهات الأمنية.

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