الدخانية والغازات المسيلة تلاحق العراقيين على حدود الموت الأوروبية.. فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو وثقتها وسائل اعلام، حرس الحدود البولندي وهو يطلق الغاز المسيل للدموع ويوجه خراطيم المياه باتجاه المهاجرين المحتشدين في محاولة لإبعادهم.

وأظهرت مقاطع آخرى، محاولات المهاجرين على الحدود في كسر الحواجز والأسلاك في المنطقة الحدودية وإلقاء الحجارة على البولنديين، في محاولة للدخول.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل 170 من الراغبين بالعودة الطوعية ومنح 55 جواز سفر للعبور”.

يذكر أن المئات من العائلات العالقة عند الحدود البيلاروسية – لتوانيا يواجهون صعوبات في العبور الى وجهتهم في دول الاتحاد الاوربي بعدما منعتهم الجهات الرسمية في بيلاروسيا من عبور الحدود .