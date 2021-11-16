العمل: لجان لزيارة منازل المعاقين

بغداد: بتول الحسني

شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجانا لزيارة منازل المعاقين، ممن لا يستطيعون الوصول للوزارة، لتحديد المشمول منهم براتب المعين المتفرغ، بينما الغت فقرة الكفيل الخاصة بتقسيط المبالغ المستلمة من قبل غير مستحقيها من مستفيدي راتب المعين.

وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة احمد هادي بنيه لـ”الصباح”: إن “وزير العمل عادل الركابي وجه بالإسراع في انجاز تدقيق معلومات المستحقين لراتب المعين المتفرغ ضمن المتراكم للأعوام: 2016 و2017 و2018 ببغداد والمحافظات، ومعالجة مشكلة النظام الالكتروني الحالي بأسرع وقت، الذي ثبت فشله”.

وكشف في السياق ذاته عن “تشكيل لجان مهمتها اجراء المشاهدة السنوية عن طريق زيارة منازل المعاقين ممن لا يستطيعون الوصول الى الهيئة وتحديد المشمول منهم لتجنيبهم عناء المراجعة”.

وبين الركابي ان “الهيئة وجهت في الشأن نفسه اقسامها في البلاد، بإلغاء فقرة الكفيل الخاصة بتقسيط المبالغ المتراكمة خطأً بذمة المستفيدين، وإعفائهم من دفع مقدمة للمبلغ والاكتفاء بالتقسيط بمبلغ بسيط لا يثقل على المعين المتفرغ، وان يكون التقسيط لأعوام عدة واطلاق الرواتب المتوقفة، سعيا منها لتسهيل الإجراءات لمشمولي هذه الفئة”. واكد ان “التقديم للمعين المتفرغ متوقف حاليا، لعدم وجود تخصيصات مالية كافية لشمول اعداد جديدة براتب المعين المتفرغ”، مشيرا الى انه “سيتم فتحه لشمول جميع المستحقين حال توفر تلك المبالغ”.

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