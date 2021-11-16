الكهرباء تسعى لإنتاج 28 ألف ميغاواط الصيف المقبل

بغداد: طارق الأعرجي

تسعى وزارة الكهرباء للوصول بإنتاجها من الطاقة الى 28 الف ميغاواط الصيف المقبل، مؤكدة أن إنتاجها يبلغ حالياً 14800 ميغاواط بالرغم من إخراج عدد كبير من الوحدات التوليدية والمحطات بسبب اجراء أعمال الصيانة السنوية عليها.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في حديث: إن “الوزارة حققت خلال المدة القليلة الماضية الانتاج الأعلى والبالغ 21145 ميغاواط، وعليه وبالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة عمدت الى إيقاف عدد من المحطات والوحدات التوليدية لإجراء الصيانة الدورية عليها استعداداً لفترة الذروة الشتوية، لاسيما أن هناك فصلي ذروة تدخل فيهما الوزارة في موسمي الشتاء أو الصيف”. وأضاف أن “الملاكات الفنية وبموجب أحمال الذروة باشرت إجراء الصيانة لمحطات في محافظتي البصرة وذي قار وأعمال المرحلة الثانية لمحطة الرميلة الاستثمارية.

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