باريس هيلتون : لقد بكى العريس في ليلة زفافنا

كشفت باريس هيلتون، نجمة تلفزيون الواقع، وعارضة الأزياء الأمريكية، عن تفاصيل من حفل زفافها ‏على رجل الأعمال، كاتر ريوم، وقالت فى مدونة لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أمس الجمعة، “كان يوم أمس هو اليوم المهم: حفل زفافي، لقد تمكنت أخيرًا من تقبيل الأمير وبدأت السعادة التي كنت أحلم بها منذ أن كنت طفلة صغيرة”.

وكشفت باريس هيلتون عن المشاعر التي تملكتها هي وعريسها عندما شاهدا بعضهما البعض لأول مرة قبل انطلاق حفل زفافهما، فقالت: “أخبرته أنه لا يستطيع البكاء لأنني حينها سأبدأ في البكاء وسأدمر الماسكارا الخاصة بي قبل السير وسط المدعوين، إلا أنه بكى بالفعل، لكنني أعتقد أنني بدأت في البكاء أولا، لقد عرفت أنني وجدت حبى الحقيقى”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت هيلتون في مدونتها أبرز لحظات تخللت حفل زفافها من كارتر ريوم، والتي شملت بريق الأضواء، والرقص على أغاني “دي جي”.

وختمت رسالتها قائلة: “لقد كان أفضل يوم وليلة في حياتي، إذا كان بإمكاني القيام بذلك مرة أخرى، كنت سأفعل ذلك دون تردد”.

ومن جهة أخرى ظهرت باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم، فى إطلالة أنيقة باللون البينك بشكل كامل، حيث بدأ الجزء الثاني من حفل زفافهما الفخم، إذ استأجر الزوجان رصيف سانتا مونيكا الشهير في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لاستضافة كرنفال “باريس وورلد” المرصع بالنجوم والمشاهير، والذي حضره عدد ضخم من المشاهير أمثال ديمي لوفاتو وبيلي أيدول.

وتألقت باريس، 40 عامًا، في فستان زفاف وردي من الرأس إلى أخمص القدمين، فى إطلالة مثيرة أكمام شبكية متلألئة وطرحة متناسق مدسوس في شعرها الأشقر اللامع، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.