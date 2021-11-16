بالفيديو.. باحث: قوى شيعية تبدأ في التنسيق مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة العراقية

قال الدكتور صادق الركابي الباحث في الشأن العراقي، إن هناك قوى شيعية بدأت في التنسيق مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن المشهد الآن معقد.

وأضاف الباحث في الشأن العراقي، في حديثه لقناة “الغد”، أن هناك بعض المجموعات كانت في السابق تشارك في قتال تنظيم داعش الإرهابي وحصلت على العديد من المكاسب وقامت بتسميتها استحقاقات، موضحا أنها حولتها لمكاسب انتخابية وترفض أن تخسر المقاعد وتلجأ إلى الطعون القانونية.

وأوضح الباحث في الشأن العراقي، أن الفترات المقبلة ستشهد العديد من الأحداث بشأن نتائج الانتخابات رغم مصادقة المفوضية الخاصة بالانتخابات والقضاء على نتائج الفزر.

وأعلنت مفوضية من عن قيامها بعمليات عد وفرز إضافية لمائة وثمانية محطات جديدة بناءا على أوامر قضائية في بغداد والتي جاءت هي الاخرى مطابقة عدا ثمانية محطات وهو أمر لا تزال ترفضه القوى السياسية الخاسرة والتي باتت تطالب بإعادة الانتخابات.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق حول نتائج الانتخابات مع رفض القوى السياسية الخاسرة لها، مما يعرقل المضي في تحديد الكتلة الأكبر عددا واختيار رئيس السلطة التنفيذية المقبل.