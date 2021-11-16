برامجيات صهيونية خبيثة وراء عدد من هجمات سيبرانية في الشرق الاوسط

المعلومة/ ترجمة ..

اكد تقرير لموقع ميدل ايست آي البريطاني ، الثلاثاء، ان برامجيات صهيونية خبيثة تقف وراء الكثير من الهجمات على المواقع الالكترونية في الشرق الاوسط، حيث تم استخدام برامج التجسس التي تم وصفها بأنها “روابط قوية” لشركة صهيونية أدرجتها الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي على القائمة السوداء في استهداف الموقع البريطاني ومواقع اخرى في المنطقة .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ما يمسى بهجوم ” حفرة الرش” الذي كشفته شركة الامن السيبراني عبر الانترنت اي اس تي استهدفت موقع ميدل ايست آي حيث قالت شركة الامن السيبراني ان الهجوم مرتبط بروابط قوية ” بشركة كانديرو الصهيونية شديدة السرية التي تبيع برامج التجسس الخاصة بها إلى الحكومات فقط”.

واضاف ان ” مثل هذا الهجوم “يهدد مواقع الويب التي من المحتمل أن يزورها الأشخاص المستهدفون، حيث يتم استخدام مواقع الويب المخترقة فقط كنقطة انطلاق للوصول إلى الأهداف النهائية”، مبينا أن ” الهجوم استهدف 20 موقعا آخر في منطقة الشرق الاوسط دون الكشف عن المزيد من التفاصيل “.

واوضحت شركة الامن السيبراني أن ” الأهداف لها روابط مع الشرق الأوسط وتركيز قوي على اليمن والصراع المحيط به حيث شمل الهجوم ايضا عدة مواقع حكومية يمنيىة مثل ووزارات المالية والداخلية والبرلمان في اليمن ؛ وزارة الخارجية في إيران. وزارة الكهرباء السورية، و مزودي خدمة الإنترنت في اليمن وسوريا و مواقع إعلامية مرتبطة بحزب الله وحركة انصار الله وموقع إلكتروني يديره معارضون سعوديون، كما تم استهداف العديد من شركات الطيران في جنوب إفريقيا وإيطاليا ، والتي كانت تتاجر مع الشرق الأوسط وواجهت صعوبات مالية”.

وكانت شركة سيتزن لاب الالكترونية قد كشفت في وقت سابق ان السعودية والامارات من عملاء شركة كانديرو الصهيونية كما أن الشركة “أصبحت أقرب إلى قطر” مؤخرًا”. انتهى/ 25 ض

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