داعش تفقد «مقرها الدائم» في حمرين

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

استمرت لليوم الثاني على التوالي العملية الامنية الكبرى لانهاء تواجد عصابات داعش الارهابية في سلسلة جبال حمرين، التي تعد معقل الارهابيين وقاعدة انطلاق عملياتهم ضد القوات الامنية والمواطنين . وبدأت العملية، الاحد، بدك موقع مهم لعصابات داعش الارهابية، اذ دكت القوة الصاروخية للحشد الشعبي ما يسمى معسكر عائشة الذي يتخذه الارهابيون مقراً دائماً لهم، والذي يضم قادة الدواعش في محافظة ديالى. وتمكنت القطعات المتمثلة بقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي خلال عملية تمشيط هذه المنطقة الجبلية، من العثور على مخزن للعبوات الناسفة، كما تم العثور على 4 أوكار للإرهابيين تحتوي على مواد مختلفة.

وبالتزامن مع هذه العملية، نفذت قوات من الحشد الشعبي عملية تفتيش في سلسلة جبال بادوش بالموصل، وشملت تفتيش ومتابعة قاطع المسؤولية الممتد من سلاسل جبال بادوش الى التلال الموجودة في قاطع الموصل، وصولا الى حدود محافظة دهوك. في غضون ذلك، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين شمال غربي مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين. وفي الانبار، وردت معلومات دقيقة، اكدت وجود شبكة إرهابية في قضاء الفلوجة بالانبار تخطط لتنفيذ عملية ارهابية داخل القضاء، وعلى اثرها، توجهت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية نحو الهدف، وتمكنت من ألقاء القبض على إرهابيين اثنين من الشبكة في منطقة الجولان، بينما القي القبض على الإرهابي الثالث من نفس الشبكة في منطقة الصقلاوية بالفلوجة.

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